和台灣超像 ? 大阪為何離婚率高「這理由」一出網友直接笑噴

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，2024年日本47個都道府縣的離婚率（每千人中的離婚人數）為1.6，但沖繩高達2.1、排名第一，福岡與大阪緊接在後、各為1.8和1.7。

據報導，沖繩離婚率居長年居榜首，與當地薪資太低又生太多有關。至於大阪，離婚率也是長年老三，其離婚原因包括平均薪資在大都市中偏低，但生活成本並不低、女性經濟自主性較高等因素。

但一票網友卻指稱，大阪人以愛碎念、話多聞名，當中一位網友說，他姨丈是大阪人，人好但太愛碎念，「某種程度來說，跟台灣人也是有點像啊」。

事實上，根據厚生勞動省2024年數據，日本每年約有48萬對新人結婚，但離婚數量約18萬對。簡單來說，得出的離婚率約為38%，與市場預估差異不大。

清邁民宿網站SlowHouse報告稱，沖繩的離婚率高的原因有以下三點，包括沖繩的平均薪資低、出生率高，所以家庭經濟拮据，導致妻子紛紛離家出走。

此外，當地女性失業率高，倘若妻子經濟能獨立，夫妻離婚的可能性更大。另外，沖繩是熱帶氣候，當地居民個性樂觀隨和，他們不太容易受到周遭人的批評，也幾乎從不認為離婚是件丟臉的事，性格使他們能夠理解離婚。

專家表示，沖繩離婚率居高不下的最大原因，是沖繩人離婚能得到周圍人的支持，這似乎是一個容易分手的環境。所以，即使只有一絲不合，沖繩人也無法容忍，很容易選擇離婚。

值得注意的是，在2015年數據調查裡，沖繩人離婚率已經高掛全日本第一，當時二、三名則是北海道和大阪。但10年過去，沖繩仍是冠居、北海道降至第四名。

社群網站指出，北海道是蠻有名的離婚大縣，據說是因為北海道女生的獨立性比較強的關係，至於大阪人愛碎念，許多妻子受不了決定離婚。對此，網友笑稱，某種程度來說，大阪跟台灣也是有點像啊!

至於全日本離婚率最低的地區是鳥取縣、約1.1。

