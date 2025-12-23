全家超商福袋來了！頭獎爽抽3台BMW純電休旅車

全家（5903）超商2026年福袋來了！全家今年共推出41款年節福袋，頭獎可抽3台BMW純電休旅車「 、還有30支iPhone 17 Pro手機，獎品總價值2000萬元。（全家提供）

全家（5903）超商2026年福袋來了！全家今年共推出41款年節福袋，頭獎可抽3台BMW純電休旅車「、還有30支iPhone 17 Pro手機，獎品總價值2000萬元。

「全家」首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日起於全台各店陸續開賣，延續不織布環保袋身設計，推出「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」全新設計，售價249元。

「2026 新春福袋」內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品。

福袋靈魂「抽獎券」即開即抽30支iPhone 17 Pro、黃金與全盈購物金等獎項，堪稱「iPhone中獎率最高」的福袋，登錄序號再加碼抽頭獎BMW iX1。

「全家」第二波38款肖像與品牌福袋將於1月7日開賣，網羅Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等20大人氣角色，推出 26 吋前開式行李箱、摺疊手推車與多款實用周邊。

更首度開賣全家日系文具3C筆電收納包福袋，亦有可口可樂、M&M’S、日本甘樂糖果與羅技3C等多款品牌福袋選擇，滿足收藏、潮流與實用需求。

12月25日至1月13日，「全家」同步推出會員 APP「福袋早鳥集章趣」，集滿指定章數可兌換50元購物金，再加碼「週週抽10萬現金」，連續6週抽出一名幸運得主，還不快到「全家」把新年好運一次「袋」回家！

