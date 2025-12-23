勞動部與陽明交大為半導體打造關鍵戰力 ，4年培育近千名學員。（勞動部提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕隨著AI熱潮推動整體半導體供應鏈的成長與快速擴張，半導體人才已成為產業致勝的關鍵；勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與陽明交通大學自111年12月合作成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」以來，4年間已培訓近千名學員，就業學員有超過7成任職於知名科技大廠，其中涵蓋台積電、力積電、美光、緯創等，平均薪資更達5萬元以上，不僅是培育科技人才的搖籃，更成為半導體產業不可或缺的關鍵戰力來源。

「半導體與重點科技產業人才發展基地」舉辦成果發表與座談活動，勞動力發展署署長黃齡玉勉勵學員與基地朝「成為AI世代中不可取代的人才」為目標，持續為臺灣培育更多半導體人才，讓我國在全球半導體版圖上更具競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

黃齡玉說，為因應國家產業升級與關鍵技術人才需求，勞動部勞動力發展署依各區域產業聚落特性於全台設立12處人才培育據點，形成覆蓋全國、分工明確的培訓網絡；這12處據點涵蓋智慧科技、綠能永續、精密製造、半導體與數位應用等多元領域，114年共開辦65班，培訓超過1,800人；其中桃竹苗分署更著重半導體與綠能科技等當前國內重點發展的產業為培訓主軸，感謝陽明交通大學運用校內外資源，設立人才基地因應新竹科學園區內半導體科技廠商人才不足困境，規劃專業化、前瞻性的訓練課程，強化桃竹苗科學園區及周邊產業鏈，積極培育半導體產業所需人才，鞏固臺灣在全球供應鏈的重要地位。

此外，為鼓勵青年投入國家重點產業，參訓期間不僅提供相關訓練補助，最高可全額免費外，申領訓練津貼及學習獎勵金，訓後還協助職缺推介，開拓職涯發展及跨領域就業銜接。

陽明交大林奇宏校長表示，產業發展與優質人才培育息息相關，特別是在高度競爭的半導體與重點科技領域，更需要具備多元能力與跨域整合的高端人才，由陳永富副校長主持的「半導體與重點科技產業人才發展基地」，就是希望透過與勞動部合作建立完善的跨域人才培訓機制，培養半導體產業最需要的業界技術人才，為臺灣科技產業注入更強大的發展動能。

長期配合半導體基地入班徵才的力積電林建良經理則分享，公司每年平均吸收約十位專班學員擔任製程或設備工程師、助理工程師，根據觀察這些學員學習動機強烈，工作上手快且穩定，相較於傳統理工本科生這批跨域學員不僅留任意願高，且具備更強的成長潛力，對企業而言具有高度可塑性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法