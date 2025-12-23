無人機遭美FCC封殺 大疆：損害公平競爭原則

中國大疆（DJI）將被美國聯邦傳播委員會（FCC）納入國家安全風險列管名單。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦傳播委員會（FCC）週一（22日）宣布，將中國無人機巨頭「大疆創新（DJI）以及所有外國製無人機和零組件列入國安風險清單，並禁止新款機型在美銷售。消息一出，引發外界關注。大疆今（23日）稍早也做出回應，對FCC的決定表示遺憾，稱此舉不僅限制美國消費者和商業用戶的選擇自由，也損害了開放、公平競爭的市場原則。

綜合媒體報導，FCC依據白宮跨部會審查結果，認定大疆等中國無人機存在「未經授權監控」與「敏感數據外洩」風險，因此22日正式宣布將其列入「受管制清單（Covered List）」。這意味著，大疆未來推出的任何新產品，都無法取得FCC認證，將被全面阻止進入美國市場。

請繼續往下閱讀...

大疆今發出聲明指出，公司對FCC決定深表遺憾，認為FCC此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，亦損害了開放、公平競爭的市場原則，誓言將評估所有可行途徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。

大疆也在聲明中強調，作為全球民用無人機和航拍技術的領導者，大疆始終致力於為世界範圍內的影像創作者提供創新工具與靈感，公司產品與技術也在農業、巡檢、測繪、消防救援、自然資源保護等眾多關鍵領域深度應用，為提升生產效率、保障生命和公共安全創造了不可替代的價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法