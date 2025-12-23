經發會聚焦擴大內需 中小企業總會：國旅觀光可加強深度

全國中小企業總會理事長李育家（右）今日受訪表示，國內觀光有很多活動在進行，我們發現有變熱鬧，但熱鬧之後就結束了，未來可加強深度、黏著度，讓觀光客能待久一點，消費多一點。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開經濟發展委員會第二次顧問會議，全國中小企業總會理事長、政院經發會「包容成長組」共同召集人李育家於會後受訪表示，國內觀光有很多活動在進行，我們發現有變熱鬧，但熱鬧之後就結束了，未來可加強深度、黏著度，讓觀光客能待久一點、消費多一點。

經發會第二次顧問會議今日主要聚焦在擴大內需經濟，邀請專家學者探討包含中小微企業多元發展、青年多元發展，以及都市更新、危老重建、觀光發展等領域。



今年出席人士有中研院院士、政院經發會召集人朱敬一、中小企業總會理事長李育家、政大國際金融學院院長蘇建榮、台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強、台大經濟系教授林明仁、台灣金融研訓院院長高一誠、商研院副院長張皇珍、中華經濟研究院董事長曹添旺。

以及商總理事長許舒博、中華經濟研究院院長連賢明、台大社會系特聘教授陳東升、永豐金董事長陳思寬、銳泰精密董事長游祥鎮、台大經濟系特聘教授劉錦添、政大經濟系教授蕭明福。

政院經發會「包容成長組」共同召集人李育家指出，今天的會議主要是經發會包容成長組的，有談到中小微企業多元振興發展、中小微企業多元發展、薪資提升及薪資透明化，以及雙就業的雙照顧。

李育家提及，中小微企業多元發展涉及經濟部，經濟部部分有對中小企業的轉型、淨零碳排及AI協助，也提及人才培育相當重要，AI人才培育已經超過10萬人了，這10萬人能夠進入企業提供協助，大家共同學習成長，對產業本身轉型升級會比較快。

李育家強調，薪資的部分已經配合政府政策，每一年都在做調升，企業收益好的話，可以多給員工一些照顧，也不要設一個天花板，讓企業主能力太過於勉強。

都市更新部分，李育家提到，都更主要是希望容積率可以再放寬一點，或者有無誘因讓都市更新更完善，個人是建議可以參考日本、韓國的社區發展。

李育家說，國內觀光部分有很多活動在進行，本身不只演唱會，還有運動會、展覽等事項，我們發現是有變熱鬧，但熱鬧之後就結束了，未來可以加強深度、黏著度，甚至可以延伸一些主題，讓觀光客能夠在當地待久一點，能夠消費多一點，文化部分可以再加強一點。

中華經濟研究院院長連賢明表示，台灣經濟發展表現相當不錯，但整個經濟發展當中，有無全面照顧大家的需求，所以在這裡面要有包容成長，特別是青年人、少子化、老年化、擴大內需的議題，今天主要針對這些議題來做討論。

連賢明進一步說，擴大內需有兩大部分，一是危老建築的重建，二是觀光。大家是有討論要如何促進台灣的觀光，以及危老建築重建來照顧到老年人。

連賢明談及，目前已經在執行的政策，特別是針對中小微企業，政府如何輔導它們使用AI、淨零碳排都有一些數據及成效，政府一直希望多照顧中小微企業，會議後段也有討論到勞動部分，特別是讓婦女有彈性的工時，勞動部希望未來一年能推「變形工時」，由政府提供補貼給企業做這些事情。

行政院發言人李慧芝補充說，今天會中很多專家學者對於少子化有比較多討論，少子化問題需要勞動部及相關部會提供更多的幫助，包括接下來要推動的「彈性育嬰」都可以幫助雙親在職場裡面有更多時間。

