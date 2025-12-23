BMW 7系列、賓士CLS上榜！專家點名這6款進口車最好不要買。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有1輛豪華的進口車，是許多人的願望，因此，當人們花大錢買豪華車後，往往會抱持一定的期望，但高端品牌往往有定價過高、維護成本高昂和需要反覆維修的問題，專家表示，車主若不想在購車後，因各種原因感到焦慮不安，BMW 7系列、賓士CLS等6款進口車，最好不要買。

《GOBankingRates》採訪好萊塢專業汽車修理店German Car Depot老闆 蓋爾凡德（Alan Gelfand）和 JustAnswer 的汽車專家派爾（Chris Pyle），基於各車款不同的原因，認為以下這6款進口車，是不值得買。

1. Range Rover Sport

Range Rover的購買和維護成本都很高，而且故障率也比較高。

「零件價格不菲，人工費也很高，因為大多數修理廠都不願意修，所以你只能去經銷商那裡，」派爾說。 而且，一旦出現故障，維修費用動輒數千美元，而不是幾百美元。

蓋爾凡德對此表示贊同，並指出Range Rover Sport是1款特別容易出問題的車型，「它已經成為維修技師最難修復的車型之一」。

「這款車經常出現空氣懸吊故障、電子系統故障和漏油等問題，為車主帶來高昂的維修費用，」蓋爾凡德補充道。 “這些車輛價格高昂，消費者理應期待其性能可靠，但他們經常需要頻繁光顧維修店。”

2. BMW 7系

儘管新款7系列比2002年至2010年的車型更可靠，但蓋爾凡德指出，當代的7系列也有其自身的一系列問題。

「BMW7系列旗艦車型配備了先進技術，但這種先進系統會導致多種系統故障，從而在保固期過後造成高昂的維修費用，」他說。 “這款車的電子系統故障如此普遍，以至於車主會面臨車輛市場價值大幅下降的問題，最終導致1項糟糕的投資決策。”

3.賓士CLS

「CLS車型自推出以來，由於其時尚的設計，已經失去了吸引力，」蓋爾凡德說。 這款車需要昂貴的維修保養，因為它的懸吊和電氣系統經常出現故障。與其他賓士車型相比，CLS的性價比與其高昂的價格並不相符。

4.奧迪A3

豪華車的1大賣點是其性能：操控性、科技配置和動力。但就動力方面而言，尤其是奧迪A3，派爾卻有些擔憂。

「這款奧迪車型的引擎動力不足，」他說。它的設計初衷是打造1款兼具豪華感和燃油經濟性的車型，但它的引擎動力還需要提升。

5.凱迪拉克凱雷德（Cadillac Escalade）

「凱迪拉克凱雷德外觀霸氣，但實用性欠佳，」蓋爾凡德說。 “由於車身龐大，這款車操控困難，油耗也高。這款豪華SUV的內裝品質不如歐洲競爭對手，而且用車成本也居高不下。”

派爾對凱迪拉克的抱怨沒有具體說明。當被問及人們應該停止購買哪些豪華車型時，他說：“凱迪拉克，所有車型。你花高價買這些好車，結果1個月內就貶值了15%。”

大約5年後，你的車子價值將損失60%到70%，你會發現很難出售或置換，也很難從中獲得你想要的收益。”

6. Genesis GV80

先進技術對許多購車者來說極具吸引力。然而，多少才算過頭呢？ 《科學美國人》指出，如今的科技可能會讓人不知所措，該雜誌寫道：“當前一代的汽車維修成本更高，更難理解和操作，而且，一些業內專家表示，更容易分散駕駛員的注意力，導致駕駛員注意力不集中。”

在派爾看來，Genesis GV80屬於功能過於先進的車款。 「它確實有一些很棒的功能，特別是用於盲區變換車道的環景影像系統。但是，它的功能有點太多了，」他說。

它配備了1種叫做情緒調節系統的功能。該系統通過協調的音樂、氛圍燈光和車內香氛組合，幫助你提神醒腦或放鬆身心。對於老年人來說，弄清楚如何使用這輛車上所有豪華的附加功能可能有點複雜。

