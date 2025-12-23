諾和諾德口服減肥藥獲美FDA核准 盤後飆漲近10％

丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）口服減肥藥獲美國食品藥物管理局（FDA）批准。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）週一（22日）宣布，其暢銷減肥藥Wegovy的口服藥丸版本已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准。消息一出，諾和諾德美國存託憑證（ADR）盤後應聲飆漲近10%。

綜合媒體報導，Wegovy口服藥丸是首款獲FDA批准、專門用於成人肥胖症管理的GLP-1口服藥物。該藥丸包裝含有25毫克的semaglutide，其活性成分與注射用的Wegovy及Ozempic相同。

請繼續往下閱讀...

根據OASIS 4臨床試驗結果，每日服用25毫克的口服semaglutide可使成年人的平均體重下降16.6%，尤其適合患有多種共病的肥胖或超重患者。

Wegovy口服藥丸的1.5毫克起始劑量預計將於2026年1月初全面上市，將透過藥局及遠距醫療服務提供，每月優惠價格為149美元（約新台幣4696元）。

在批准消息公布後，諾和諾德ADR週一盤後飆漲近10%，而競爭對手禮來（Eli Lilly）則下跌1%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法