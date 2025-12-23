自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

諾和諾德口服減肥藥獲美FDA核准 盤後飆漲近10％

2025/12/23 11:54

丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）口服減肥藥獲美國食品藥物管理局（FDA）批准。（示意圖，法新社）丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）口服減肥藥獲美國食品藥物管理局（FDA）批准。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）週一（22日）宣布，其暢銷減肥藥Wegovy的口服藥丸版本已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准。消息一出，諾和諾德美國存託憑證（ADR）盤後應聲飆漲近10%。

綜合媒體報導，Wegovy口服藥丸是首款獲FDA批准、專門用於成人肥胖症管理的GLP-1口服藥物。該藥丸包裝含有25毫克的semaglutide，其活性成分與注射用的Wegovy及Ozempic相同。

根據OASIS 4臨床試驗結果，每日服用25毫克的口服semaglutide可使成年人的平均體重下降16.6%，尤其適合患有多種共病的肥胖或超重患者。

Wegovy口服藥丸的1.5毫克起始劑量預計將於2026年1月初全面上市，將透過藥局及遠距醫療服務提供，每月優惠價格為149美元（約新台幣4696元）。

在批准消息公布後，諾和諾德ADR週一盤後飆漲近10%，而競爭對手禮來（Eli Lilly）則下跌1%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財