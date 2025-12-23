被裁員後投900份履歷才上岸！62歲行銷主管控AI篩選太冷血

英國一名男子被裁員後投了900份履歷才找到新工作，他認為，人工智慧（AI）讓求職變得更加艱難。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕來自英國沙福郡（Suffolk）、現年 62 歲的男子赫靈頓（Jim Herrington）在2024年3月被裁員，他之後投遞了多達 900 份履歷才找到新工作，他坦言，人工智慧（AI）讓求職變得更加艱難。

《商業內幕》（Business Insider）報導，赫靈頓原本在電子產品行銷公司任職，但公司在2024年縮編，赫靈頓因此被裁掉。他表示，之後他把所有心力都投入在求職上。針對每一個職缺，他都量身打造履歷、求職信，甚至還會為個別職位製作簡報，而且完全沒有使用 AI。他也主動直接聯繫雇主，同時參加實體活動，努力結識新的人脈。

然而，在整個求職過程中，赫靈頓的動力與自信心都遭到嚴重打擊，尤其來自彼此矛盾的回饋，令他感到特別挫折。有些主管希望應徵者必須具備該產業的經驗，另一些則願意接受跨領域背景；有些公司樂於聘用資深行銷人才，但也有公司直言我他「資格過高」。

赫靈頓最常收到的回饋是：「你做這份工作會覺得無聊。」但赫靈頓認為：「以我的年紀來看，我認為他們真正想表達的，並不是擔心我會無聊，而是覺得我年紀太大。」

儘管 AI 可能正在協助企業簡化招募流程，但赫靈頓認為，AI實際上帶來了更多問題。如今為了通過 AI 履歷篩選系統，把所有正確的關鍵字塞進履歷與求職信的動作，似乎比應徵者是否真正適合這個職位還重要。甚至有公司開始使用 AI 視訊面試，這只會進一步加深不信任感，也讓企業在求職者心中的形象受損。赫靈頓認為：「如果一家公司連親自與我交談的時間與基本尊重都沒有，那我其實也不想加入。」

赫靈頓指出，在實體面試中，有太多層面的互動與判斷，是 AI 根本不可能體會的。對他而言，這反映的是對花時間與精力投遞履歷的求職者，完全缺乏尊重。而在他的經驗中，真正的關鍵在於，許多雇主其實並不清楚自己到底想要什麼樣的人才。

赫靈頓點出最大問題，在於當企業沒有清楚列出他們究竟在找什麼樣的人時，求職者其實非常為難。如果企業要的是具備相關經驗的人，就應該明白寫出來；如果希望有求職者能帶來新點子與不同做法，也應該說清楚。尤其是不標示薪資，更是對求職者極為不友善。

赫靈頓認為，如果一開始資訊就透明，他可能不需要投遞 900 份履歷，而只需要申請其中的 100 份；因為剩下那 800 份，他一開始就會知道自己其實是白費力氣，畢竟他對那些職缺而言多半是資格過高。但許多職缺說明本身寫得不清不楚，根本無法完整呈現企業真正的需求。

赫靈頓最終在 2024 年 12 月，被任命為健康檢測公司 Omega Diagnostics 的行銷總監，對這家公司而言，他的資深背景是一項重要優勢，而公司同時也欣賞他曾在不同產業取得成功，能為公司帶來全新的觀點。

