理由竟是國安！川普突喊卡全美5大離岸風電 業界痛批「報復」

由沃旭能源（Orsted）開發的「革命風電」（Revolution Wind）計畫，雖工程進度已達8成，仍遭川普政府以國安為由勒令停工。圖為康乃狄克州新倫敦的組裝現場，工作人員正在吊掛巨大的風機葉片。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國綠能產業遭遇重大逆風。美國內政部22日無預警宣布，以存在未具體的「國家安全風險」為由，暫停全美5個正在建設中的離岸風電計畫租約。此舉引發業界譁然，不僅讓一直被美國總統川普視為眼中釘的風電產業前景蒙塵，更導致參與開發的丹麥能源巨頭沃旭能源（Orsted）股價單日暴跌11%。

據《法新社》報導，川普長期以來毫不掩飾對風力發電機的厭惡，曾多次批評這些設施是破壞景觀的「醜陋怪物」。在他第二任期內，行政部門屢次試圖限制風電發展。內政部在聲明中指出，根據五角大廈一份「近期完成」的機密報告，這些位於大西洋沿岸的風電項目可能構成國安風險。雖然聲明未詳述具體威脅，但提到能源部先前曾發現與「雷達干擾」相關的潛在問題。

此次暫停令立即生效，目的是爭取時間以減輕政府的疑慮。然而，這項決策的時機點引發關注。數週前，一名法官才剛裁定川普上任首日簽署的「離岸風電許可全面禁令」違法，如今行政部門隨即改用國安理由出手阻擋。

對於川普政府的動作，羅德島州民主黨籍聯邦參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）痛批，這看起來根本不具正當性，反而更像是川普政府一貫的「報復性騷擾」。他指出，由沃旭能源開發、位於羅德島外海的「革命風電」（Revolution Wind）計畫，工程進度已達80%，且早已通過聯邦政府的徹底審查與許可，當時的審查就已包含所有潛在的國安問題。

除了沃旭，負責維吉尼亞州外海大型風場的道明尼能源（Dominion Energy）也表示，該公司被勒令停工90天。道明尼能源強調，該項目已籌備超過10年，期間與軍方保持密切協調，且位置遠離岸邊，並無視覺影響疑慮。該公司警告，停工將導致能源通膨，並威脅數千個工作機會。

受此消息衝擊，道明尼能源股價收盤下跌約3.7%，沃旭能源更重挫11%。紐約州長侯可（Kathy Hochul）表示，正與其他受影響州政府合作，審視所有可行選項，力求讓這些項目重回正軌。目前遭鎖定的項目還包括麻薩諸塞州外海的葡萄園風電（Vineyard Wind），以及紐約地區的Sunrise與Empire風電計畫。

