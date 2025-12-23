Google母公司斥1496億元收購數據中心能源商Intersect

Google母企Alphabet斥資47.5億美元，收購美國清潔能源開發商Intersect Power。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Google母公司Alphabet週一（22日）宣布，已與美國潔淨能源與資料中心基礎設施開發商Intersect Power達成最終收購協議，將以47.5億美元（約新台幣1496億元）現金完成收購，並一併承接Intersect Power現有的相關債務。

綜合媒體報導，Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在聲明中表示，此次收購將有助於 Google更靈活地依據資料中心負載需求同步建置發電設施，並進一步加快美國能源創新的腳步。

報導指出，該交易預計於 2026 年上半年完成。收購完成後，Intersect Power將維持原有品牌，並以Alphabet旗下獨立子公司的形式營運，Intersect Power現任執行長金伯（Sheldon Kimber）也將續任，帶領公司團隊。

受上述消息激勵，Alphabet 22日股價上漲0.85%，收在309.78美元。

Intersect Power為私募股權公司TPG支持的潔淨能源開發商，目前旗下營運中及在建資產總值約150億美元（約新台幣4726億元），預計到2028年，Intersect Power整體裝置容量將達 約10.8吉瓦，發電規模超過胡佛水壩的20倍，因此在德州獲得「能源界迪士尼」的稱號。

