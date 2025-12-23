驚人的130％ ! 中國太陽能零組件爆漲價潮 全因「這金屬」觸發

銀價暴漲，觸發中國太陽能零組件漲價潮 。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在多重利多支撐下，金銀今年可望創下1979年以來最強漲幅。數據顯示，倫敦現貨白銀價格22日盤中突破每盎司69.45美元、今年迄今漲幅超過130%、與此同時，COMEX白銀也同步刷新歷史新高、上漲 120%。

據報導，此波銀價飆升已衝擊中國光電產業，直接導火線是銀漿成本激增，這是太陽能電池核心導電材料，其銀漿佔組件成本比重已升至15%，超越矽料成為最大成本項目。市場傳出，中國業內已調高零組件價格。

包括中國隆基綠能（601012-CN）已在19日調高零組件價格，N 型零組件每瓦上漲0.04元（人民幣，下同），BC零組件漲0.02 元，晶科能源、晶澳科技等主要廠商同步跟進，漲幅在0.03-0.05元/瓦。

數據顯示，2024 年光電產業用銀需求佔全球白銀總消耗量近 20%，成為銀價上漲的核心推手。光電模組廠商成本壓力陡增。隆基綠能相關負責人證實，銀漿漲價已顯著擠壓利潤空間，本次調價是「成本驅動下的被動應對」。

泓達光電創辦人劉繼茂指出，目前模組價格需維持在每瓦 0.75-0.8 元才能涵蓋成本，而銀價飆漲迫使企業不得不將壓力傳導到下游。

儘管電池片環節已率先提價，主要大廠將報價上揚至每瓦 0.3 元，並停止低價訂單出貨，但零組件端漲價能否被終端市場接受仍存疑。

根據InfoLink週報，本月中電池片廠家大規模停止交付，試圖透過鎖倉抬高逼零組件廠接受成本轉移，但終端電站投資商對高價組件接受度有限。

國金證券分析師指出，銀漿成本佔過高已威脅產業獲利，若無法有效傳導，部分企業將面臨減產或虧損。目前，一線組件廠雖已更新報價，但實際成交仍以低價訂單為主，產業鏈價格博弈進入白熱化階段。

專家指出，銀價暴漲源自於多重因素，包括全球央行持續購金、聯準會 （Fed） 降息預期升溫推升貴金屬避險需求，加上光電產業用銀量激增形成供需錯配。

目前，中國光電產業正經歷「成本壓力測試」與「技術迭代」的雙重考驗。銀價暴漲雖短期衝擊獲利，但也加速了無銀化技術落地，為產業長期健康發展埋下伏筆。隨著銅漿替代方案逐步成熟，太陽能產業鏈可望在成本控制與技術升級中找到新的平衡點。

市場預估，中國主導全球供應鏈，漲價會提高終端成本，影響全球太陽能板價格、市場需求及各國政策，並可能推動全球供應鏈重組。

