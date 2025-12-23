焦點股》鉅橡：ABF載板廠鑽孔板唯一供應商 股價連3紅

鉅橡近期股價表現強勢。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕專業絕緣材料廠鉅橡（8074）核心產品酚醛墊板為載板與PCB鑽孔製程的關鍵耗材，為多家ABF載板廠鑽孔用板的唯一供應商，鉅橡看好受惠AI伺服器拉貨強勁，今年高階板材出貨比重不斷上升，去年高階板材占營收比重約8%，今年提升至逾12%，公司預估明年可提高至16%，由於PCB客戶對明年景氣看旺，陸續啟動拉貨潮，鉅橡對於明年營運樂觀以對。

鉅橡股價連三個營業日走強，今日早盤一度翻黑後強漲5%，最高來到48.3元，創下2014年5月以來波段新高，截至10:05分左右，鉅橡股價上漲2.39%，暫報47.05元，成交量逾1.62萬張。

鉅橡主力產品為AI領域所需的高階CCL（銅箔基板）裁切保護材及高階墊板產品，核心產品酚醛墊板為載板與PCB鑽孔製程的關鍵耗材，具備高平整度、耐溫性與尺寸安定性等技術門檻，隨著AI應用與高效能運算（HPC）需求快速擴張，ABF、BT等高階載板需求持續成長，加上AI大廠啟動新一波備貨潮，帶動客戶端拉貨力道增強，樂觀看待明年營運。

