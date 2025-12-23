焦點股》雷虎: 美國打壓中國無人機 買盤湧入

雷虎總經理蘇聖傑。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股雷虎（8033）今日股價開高震盪走高，早盤一度攻上漲停158元，截至9:59分，股價暫報152元，上漲8元，漲幅5.56%，成交張數達1.55萬張。

由於美國電信監管機構於美東時間22日表示，將把總部位於中國深圳的全球最大無人機製造商大疆，列入被認定對美國國家安全構成「不可接受風險」的公司名單，此舉標誌著華府打壓中國無人機行動的顯著升級；加上總統賴清德明年元旦談話可望提及國防安全，激勵軍工概念股今日提前表態。

美國戰爭部日前正式啟動「無人機優勢計畫」（DDP），總額高達10億美元，目標在2027年前採購超過30萬架低成本、單程攻擊無人機，建立絕對的戰場無人機優勢。雷虎表示，2025年9月取得美國Blue UAS認證的Overkill FPV（自殺無人機），正是DDP計畫採購類別。DDP將採四階段淘汰制，第一階段於2026年2月16日啟動，將篩選25家合格供應商進行「無人機挑戰」實兵驗測，首批3萬架訂單預計2026年7月前交付。

雷虎目前在台中、桃園各有1條產線，每月可以生產1000-2000架無人機給國外客戶，預計將台中、桃園廠整合到嘉義廠區，若國防部無人機案得標，產能無虞，此外，因應客戶在美的廠房，以生產無人機馬達等零組件為主，預計明年第1季投產。

