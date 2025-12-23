漢達生技今上櫃 早盤漲幅9％、啟動蜜月行情

漢達生技今上櫃，早盤股價一度上漲9%。圖左為漢達董事長劉芳宇、右為櫃買董事長簡立忠。（圖:漢達提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕漢達生技（6620）今（23）日84.33元掛牌上櫃，早盤一度上漲至91.8元，漲幅9%，啟動蜜月行情。漢達生技2014年成立，歷經十年深耕研發與市場布局，於2023年轉虧為盈，2024至2025年營收、獲利增溫，今年前三季EPS為3.76元，已超越去年全年。

漢達生技以「高技術門檻學名藥」與「505（b）（2）新藥」作為營運雙引擎，長期致力於開發具臨床價值與市場競爭力的產品。該公司早期以高技術門檻學名藥奠定營運基礎，近年積極將研發重心轉向505（b）（2）新藥領域。2025年前三季，505（b）（2）新藥營收占比已突破六成，顯示產品組合成功轉型，雙引擎策略成果逐步顯現。

漢達生技結合台灣研發能量與美國市場布局，持續深化國際新藥開發。多靶點癌症用藥HND-039已於2025年9月底向美國FDA提出藥證申請，且已獲美國FDA核准進入實質審查；另有多項癌症與神經系統用藥同步開發中。面對癌症治療趨勢逐步朝向長期化與生活品質提升，漢達生技運用自有ONCORE™ Technology技術平台，致力於改良既有癌症藥品的副作用，以補足現有市場與臨床上的醫療需求缺口。

