〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為分家產出售房地，遭課房地合一稅，難逃行政執行署追查金流！一名婦人欠稅70多萬元遭行政執行署新竹分署追繳，原本只有持分的房地產，後來深入追查發現，先前出售房地金流是到女兒戶頭，才知是為分家產出售房地，新竹分署追繳後，兒孫才乖乖將欠稅全數繳清。

新北市一名老婦人111年間出售位於新北市三重區房地產，未自行申報房地合一稅，經國稅局核定稅款65萬6881元，因逾期未繳，遭國稅局加徵10%滯納金後移送行政執行，移送金額72萬2569元。

經查，義務人名下僅剩位於新竹市關帝廟附近持分的房地產，然而該建物似經原址重建，而成為未辦保存登記建物，產權不明，經移送機關同意後僅就土地拍賣，但經過4次拍賣仍未拍定。

因義務人名下已無其他財產，本以為只能核發執行憑證結案，但經新竹分署深入調查後發現，義務人於111年度出售房地時，係由其子代理，買家則為義務人的孫女，為了解房地出售後價金流向，新竹分署依行政執行法第26條準用強制執行法第19條第2項規定，通知義務人兒子及孫女到場協助調查。

義務人孫女說，因義務人女兒要求分配財產，故出售房地換成現金，款項已被義務人女兒拿去，而義務人之子收受新竹分署通知後，表示會與親戚們協調繳納，之後不到2個月的時間，便繳清全部稅款。

