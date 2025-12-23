焦點股》捷創：掛牌上櫃首日 股價翻倍漲

捷創掛牌上櫃首日，股價翻倍漲。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕捷創科技（7810）於今（23）日以承銷價格每股85元正式掛牌上櫃，以168元開出，截至9點43分，股價最高達199.5元，上漲114.5元、漲幅逾134%，展現蜜月行情。

捷創科技表示，隨著人工智慧（AI）浪潮及高效能運算（HPC）快速發展，加上邊際運算裝置規格升級，預期2026年全球半導體市場將持續維持成長動能，半導體測試設備需求日益成長，捷創科技預計2026年將持續受惠。

捷創科技以提供測試設備完整生命週期的裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務，研發團隊專注於開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化的創新應用，協助客戶達成高效率的生產目標。目前服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋IC設計、晶圓製造與封測廠商。

捷創科技表示，公司已成功開發出改善製程之治具及嵌入式邊際運算平台（Jtron Embedded Edge Platform）提供工廠智能化服務，協助半導體大廠客戶進行實驗室設備的通訊協定（SECS-GEM）整合，達成晶圓廠製程資訊自動擷取、自動報告、自動上傳進行製程控制決策，預期該平台將成為未來營收的新成長動能。

捷創科技今年前三季營收3.7億元、年成長約23%；稅後淨利約5800萬元、年成長約57%，每股稅後盈餘3.21元。

