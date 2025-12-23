焦點股》華通：搭上太空一飛衝天 睽違24年半再上百元

華通近期搭上太空題材，股價一飛沖天。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕馬斯克宣布打造「太空AI資料中心」，太空AI資料中心近來成為熱門話題，HDI板龍頭華通（2313）為全球衛星PCB板霸主，近期獲得投信大買，昨日外資也加入大買陣容，股價急拉漲停，華通今日股價再度吸引買盤大舉進駐，一早股價急拉，衝上久違的百元大關，華通上次股價在百元之上已是2001年5月之前。

截至9:20分左右，華通股價上漲5.18%，暫報101.5元，成交量逾4.65萬張。

全球低軌道衛星產業仍處於新技術領域的發展初期，參與供應鏈的廠商數目相對有限，尤其太空產業的技術門檻相當高，華通很早就在衛星用板投入研發與生產，並與客戶合作近10年，華通早期更是Space X太空PCB板的獨家供應商，在供應鏈的領導地位相當穩固，為全球衛星PCB板霸主，目前華通手握兩大國際衛星重量級客戶，在新客戶效應加上新產能的加持之下，華通看好整體LEO低軌道衛星營收維持高檔，天上衛星板佔比也持續增加，有助產品結構持續優化。

