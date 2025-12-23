不辭職也能打造超強副業！工程師夫妻下班賣零食 結果月營收破31萬元

美國一對夫婦希爾和綺拉創辦的零食品牌名稱「Gochiso」，源自日文「Gochisosama 」，是一句用餐後表達感謝的話。（圖擷取自Gochiso官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一對夫婦希爾（Brandon Hill）和綺拉（Kira Iwai）有著亞裔美國人背景，他們倆在2024年創立了以東亞風味為靈感的零食品牌 Gochiso，至今仍以副業形式經營，而在最近的節慶旺季，月營收甚至接近每月 1 萬美元（約31.7萬元新台幣）。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，夫妻兩人目前都有全職工作，綺拉在埃森哲（Accenture）擔任人資經理，希爾則是微軟（Microsoft）的軟體工程師。而Gochiso 的第一筆正式銷售是在 2024 年 7 月。

希爾說，創業靈感其實可以追溯到2人各自的家庭背景，他們從小看著父母經營規模不大、卻非常拚搏的小生意，而「食物」始終是我們成長過程中的重要元素。綺拉表示，在產品口味的研發上，他們希望能真實反映雙方的文化背景，她自己是日裔與華裔混血，希爾則是韓裔與愛爾蘭裔混血，品牌名稱「Gochiso」源自日文「Gochisosama 」，是一句用餐後表達感謝的話。「對我們而言，這提醒著食物能夠連結人與人，也值得被珍惜與感恩。」

希爾說，2人投入了約 1 萬美元的自有存款來創業，其中約 5000 美元（約15.8萬元新台幣）用於前期產品測試與基礎建置，當看到市場反應後，又再追加 5000 美元。從一開始，他們就希望打造一款口味出色、在市場上定位清楚、且能維持健康毛利的產品，因此刻意將毛利率維持在 70% 以上。

希爾表示，所以幾乎所有事情他們都自己來：生產、庫存管理、行銷、出貨配送，並請朋友協助品牌設計。綺拉則表示，他們會把試做的樣品帶到朋友聚會、家庭聚餐上，只要有人願意給誠實回饋，他們都會請對方試吃，藉此篩選出目前販售的5種口味。

綺拉透露，直到 2025 年 5 月之前，他們都是在「家庭食品許可（Cottage Food Permit）」制度下營運。這代表只能在家製作低風險食品，且僅能直接賣給消費者，不能進通路、不能批發，只能靠市集、快閃活動與在地配送，而配送員就是他們本人，當時平均每月至少能接到2場週末活動，每月營收約為 2500 美元（約7.94萬元新台幣）。

不過現在搬進商用廚房後，他們開始經營線上銷售，並建立與特色市場及零售店的批發合作。這讓平均月營收提升至約 5500 美元（約17.4萬元新台幣），而在最近的節慶旺季，甚至接近每月 1 萬美元。希爾發現，回購客的比例持續上升，這讓他們更有信心，認為 Gochiso 不是曇花一現的噱頭，而是具備長期發展潛力的品牌。

目前2人仍是把Gochiso 當作副業經營，綺拉說，2人每週各投入約 30 小時在Gochiso 上，且是在全職工作的前提下進行。每週約有4個晚上在下班後製作與包裝零食；沒有進廚房的晚上，則負責出貨、內容規劃、庫存管理、與合作夥伴溝通及開發新機會。

對於創業建議，綺拉說，就是坦然接受屬於自己的節奏，因為永遠會有人問你：「下一步是什麼？」、「什麼時候要擴張？」這些問題是出於好意，但最終你仍必須做出符合自己人生、目標與承受能力的決定，得定義出「對你而言可持續的成長」，而不是迎合外界期待。「這種心態，讓我們保持專注、穩定，也持續對正在打造的事物感到興奮。」

