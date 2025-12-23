地緣政治風險爆表！黑海衝突、委內瑞拉制裁齊發酵 國際油價急漲

國際油價週一（22日）收高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（22日）收高，主要受美國海岸巡防隊日前在委內瑞拉附近的國際水域試圖攔截一艘油輪，以及烏克蘭在俄羅斯境內破壞兩艘船舶與碼頭、升高石油供應中斷風險的影響。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.49 美元，漲幅 2.6%，收在每桶 58.01 美元。

布蘭特原油期貨上漲 1.60 美元，漲幅 2.7%，收在每桶 62.07 美元。

美國官員表示，美國海岸巡防隊週日試圖攔截一艘油輪，該船被指為委內瑞拉非法規避制裁體系的一環，這已是本月第3起類似行動。此次行動發生在美國總統川普上週宣布，將對進出委內瑞拉、受制裁的油輪實施封鎖措施之後。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，市場參與者如今開始認真看待美國禁運可能對委內瑞拉原油出口造成干擾的風險，先前市場曾低估此一影響。

委內瑞拉原油約占全球供應量的 1%，其中大部分由中國採購。北京週一表示，美國扣押他國船隻是對國際法的嚴重違反；此前，美國於週六在委內瑞拉外海攔截了一艘正前往中國的油輪。

能源交易顧問公司 Ritterbusch and Associates 在報告中指出，油價同時受到烏克蘭無人機攻擊俄羅斯黑海港口船舶的消息推動上揚。

俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區的官員週一表示，烏克蘭無人機攻擊損壞了2艘船舶與2座碼頭，並在黑海沿岸1座村莊引發火災。黑海地區對俄羅斯能源出口至關重要。

Ritterbusch and Associates 表示：「我們預期本週油價將進一步盤整，原因是假期期間交易量下滑，以及石油基本面持續惡化，與烏克蘭／俄羅斯衝突及委內瑞拉局勢所需維持的地緣政治風險溢價之間的持續存在僵局。」

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）週日表示，過去3天，美國、歐洲與烏克蘭官員在佛羅里達州舉行會談，重點在於協調立場，以終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。他指出，這些會議以及另行與俄羅斯談判代表的接觸，均具建設性。

不過，俄羅斯總統普廷的首席外交政策顧問則表示，歐洲與烏克蘭對美國提出的方案所做出的修改，並未改善和平前景。

