川普媒體企業斥資12.7億元購買比特幣 網友：買進訊號來了

2025/12/23 09:50

川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」今（23日）稍早斥資4030萬美元大手筆買進比特幣。（示意圖，路透）川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」今（23日）稍早斥資4030萬美元大手筆買進比特幣。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，美國總統川普（Donald Trump）創立的「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」今（23日）稍早斥資4030萬美元（約新台幣12.7億元）大手筆買進比特幣。消息一出立刻引發熱議，不少網友直呼「買進訊號來了」。

Lookonchain今稍早在社交X發文，稱TMTG剛剛購買了451枚比特幣（價值4030萬美元，約新台幣12.7億元），目前持有1萬1542枚比特幣（價值10.4億美元，約新台幣328億元）。

消息一出立刻引發市場關注，有網友表示「川普買？我也買。」、「如果川普都在買，你為什麼不買呢？」、「太棒了！姊妹們，咱們都去買比特幣吧！」、「川普的購買行為，趨勢顯而易見。」、「有趣的舉動。不知道這波比特幣增持是否會在即將發布的財報中有所體現？這顯示公司信心十足。」、「看漲」等。

