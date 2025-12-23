去日本超商別只買零食！全家、LAWSON直接在店內夾娃娃 背後盤算曝

日本全家宣布，將把目前僅在部分門市導入的夾娃娃機等遊戲機設置，擴大至 5000 家門市。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本連鎖便利商店羅森（LAWSON）和全家便利商店（FamilyMart），近期皆擴大在門市安裝夾娃娃機等遊戲機的舉措，藉此提升消費者來店動機，也希望打開新的消費需求。根據日本娛樂機器工業協會（JAIA）統計，日本國內包含夾娃娃機在內的「獎品型遊戲（Prize Game）」市場規模，已至 3643 億日圓，年增 8%。呈現擴大趨勢。

日本媒體《ITmedia》報導，日本全家宣布，將把目前僅在部分門市導入的夾娃娃機等遊戲機設置，擴大至 5000 家門市，這數量大約是日本國內門市總數的3分之1，消費者每次只要花100日圓（約20.5元新台幣），就可以玩1次夾娃娃機，全家希望藉此開拓包含入境外國旅客在內的全新消費需求。

日本全家目前把夾娃娃機等遊戲機，設置在外國觀光客較多的地點、停車休息區、商業區，以及家庭客層比例較高的地區，導入門市約 1600 家。主要使用族群為 20至40 歲女性、攜帶孩童的家庭客群，以及外國觀光客。

不過未來將擴大至 5000 家門市，這一規模約相當於日本國內門市總數的3分之1，目的在於獲取包含入境觀光客在內的新型需求。

日本全家分析，隨著入境旅遊需求擴大與生活型態日益多元，消費行為已不再只是「購買商品」，而是越來越重視推活（推し活、意即支持喜愛對象的活動）、體驗、參與等所謂的「體驗型消費」。為因應這類變化，全家正加強能讓顧客享受「到店本身」的各項措施。

在設置遊戲機方面，將縮小部分門市的用餐區與雜誌販售區，並活用騰出的空間，除夾娃娃機外，也導入扭蛋機，並在部分門市試驗性設置寶可夢遊戲機「Pokémon FRIENDA」。

據了解，為了玩夾娃娃機而特地進店的消費者也正逐漸增加。不僅有情侶或朋友結伴前來遊玩，也被家庭客層視為「在住家附近能讓孩子遊玩的場所」。遊戲統一採 100 日圓的價格設定，並準備了大量使用全球人氣角色的獎品。

相關負責人表示，與「投錢就一定能拿到商品」的扭蛋不同，夾娃娃機的娛樂性在於「到底能不能夾到」的過程本身，這正是其吸引力所在。

根據日本娛樂產業協會統計，日本國內包含夾娃娃機在內的「獎品型遊戲」市場規模，已擴大至 3643 億日圓（約746.45億元新台幣），年增 8%。全家計畫在近年體驗型消費需求高漲的趨勢帶動下，進一步提升「能玩樂的便利商店」娛樂性定位。

而在羅森方面，自 2024 年起正式展開夾娃娃機的全面導入，目前已擴展至約 1300 家門市。

羅森早在 2022 年，就以缺乏娛樂設施的地區，以及外國觀光客眾多的觀光地門市為對象，基於提升來店動機與吸引客流的目的，首次導入夾娃娃機。自正式推動後，銷售表現已超出原定目標約3成，其中外國觀光客密集區域的門市表現特別亮眼。

為與一般遊戲中心做出區隔，並促進持續使用，羅森於 2025 年 7 月，在約 100 家門市推出與人氣實況主合作的原創透明多功能收納包，為了該獎品而來店的顧客人數眾多，銷售額較平時成長約 4 倍。

此外，自 11 月 13 日起，羅森亦推出原創獎品「炸雞君（からあげクン）迷你絨毛吊飾」。與一般獎品相比，上市後約1個月內的銷售額成長至 2 倍以上，反應相當熱烈。羅森也計畫於 2026 年 1 月後持續推出原創獎品。

