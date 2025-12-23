巨大財富竟惹禍 ! 身家1億富豪「1原因」只買超市半價便當過生活

專家指出，能為自己安心花錢、同時不被金錢綁架的人際關係，或許才是真正的「富有」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本家庭金融資產持續創新高，富裕家庭的數量也不斷增加，但擁有龐大的金錢，並不一定會為人生帶來幸福。日媒揭露一名真實案例，一名身家5億日圓的隱形富豪山本，每天走5公里看病、只搶超市半價便當，這看似貧乏的生活背後，真正稀缺的竟是能與自己和平相處的人際關係。

據報導，一名70多歲的山本清一（化名）獨自住在小鎮上、沒有家人、也沒有朋友，過著極度節省的生活，不僅穿舊衣、不搭車、不外食，每天徒步來回5公里到醫院報到，傍晚準時出現在超市，專挑貼著半價標籤的便當放進購物籃。在店員眼中，他是個靠年金勉強度日的孤獨老人，但卻沒有人知道，他其實是總資產超過5億日圓（約新台幣1億元）的隱形富豪。

據報導，即便天氣惡劣、身體不適，山本仍堅持每日走路往返，嘴上說是為了健康，實際上卻是連幾百日圓的交通費都不願意花。對他而言，醫院候診室反倒成了少數能與人交談的場所，聊聊天氣、農作物，表面上親切隨和，卻始終與人保持距離，從不建立真正親密的關係。

儘管山本擁有龐大資產，但他的鄰居對此一無所知。日媒指出，這位神祕爺爺其實是繼承家族財產。早年日本政府為了建造國道，徵用了山本家族大部分的農地，因此獲得了一大筆錢。後來，他又繼承了父親的遺產，所握的積蓄已足夠他安享晚年。

但，這份巨大的財富卻導致了山本終生的孤獨，當時，他繼承財富的消息很快傳開，包括親戚、老同學、甚至多年未聯絡的人都接連上門向他借錢、甚至有人乾脆直接開口索要。他起初出於善意借出數百萬，卻換來失聯、跳票，甚至必須替他人扛下債務。

最致命的一擊，是來自婚姻。山本繼承大筆遺產後，原本負責家計的妻子開始揮霍無度，爭執不斷，最終離婚收場。那之後，山本賣掉原本的住處，搬到一個沒人認識他的地方，徹底切斷與「金錢氣味」有關的人際關係。從此，他選擇低調生活，刻意不讓任何人察覺自己的真實財力，半價便當與走路，成了他保護自己的方式。

專家指出，對山本而言，金錢不再是幸福的象徵，而是破壞人際關係、把他推向孤獨的源頭。事實上，像他這樣外表樸素、實際卻擁有可觀資產的人並不少見。問題不在於錢多或錢少，而在於是否具備「自律與界線感」。

金錢本該是讓人生更自由的工具，而非被動地因他人請求而流失的負擔。真正的關鍵，在於清楚知道哪些錢是「守住生活的底線」，哪些錢才是「即使失去也不影響人生的餘裕」。

