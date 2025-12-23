超狂！不只黃金飆漲衝出史無前例 這些貴金屬也創新高啦

黃金週一（18日） 跳漲超過2%。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週一（18日） 跳漲超過2%，攻上歷史新高，專家表示，對黃金多頭而言，明年的明顯目標是5000美元。

黃金現貨價上漲2.2%，報每盎司4434.026元，盤中稍早觸及歷史高點4441.92美元。

2月交割黃金期貨上漲1.9%，報每盎司4469.40美元。

《路透》報導，Nemo.Money的1位分析師說：「短期支撐來自美委之間不斷升溫的地緣政治緊張局勢，近期金價一直徘徊在歷史高點附近，因此正值節假日成交量偏低的市場中，這看起來像是一次典型的動能突破。」

他說：「對黃金多頭而言，明年的明顯目標是5000美元。」

美國總統川普上週宣布「封鎖」所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

另還有1個被視為利多的消息是，川普可能會在明年1月初前提名新的聯準會（Fed）主席，以接替預定在2026年年中任期屆滿的現任主席鮑爾。

黃金被視為避險資產，通常在地緣政治和經濟不確定性加劇時期表現強勁。在強勁的央行購金需求、避險資金流入以及較低利率帶動之下，黃金今年共漲超過69%，創自1979年以來的最大年度漲幅。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀上漲1.9%，報每盎司68.40美元，盤中稍早觸及69.44美元的歷史高點。

現貨鉑金跳漲5.4%，觸及每盎司2079美元，創下逾17年高點。

現貨鈀金上揚2.1%，報每盎司1784.84美元，創下近3年高點。

麥格理策略師表示，白銀近期走高的動力，主要是持續的供需短缺和印度節日期間的進口需求成長。該團隊預估，2026年白銀的平均價格將落在每盎司57美元。

