去Costco千萬別選這幾天！最佳、最差時間一次看懂

〔財經頻道／綜合報導〕許多人喜歡到好市多（Costco）購物，不僅商品應有盡有，且方便又划算，但週末去 Costco 購物可能會讓人筋疲力盡，因為總是人山人海，可能要花上1、2個小時閃避其他人的購物車、耐心排隊結帳，有外媒就指出，在假日前一天，特別是 Costco 會暫停營業的假日前一天，賣場內通常會異常擁擠，而在Costco暫停營業的隔一天，人潮同樣洶湧，是一年中最不適合前往的時段之一。至於平日的上午 9 點到 10 點，則是人群較少的「黃金時段」。

美媒《The Takeout》記者雷福德（Lottë Reford ）分享，她上次沒注意到隔天就是假日，結果到了 Costco，排隊人龍竟一路延伸到烘焙區，由於那是一整週她唯一能採買的時間，她只能咬牙擠進人群、硬撐完成採購。

而那次堪稱噩夢的採買經驗，促使她開始調查「在 Costco 最糟糕的購物日期與時段」，希望大家未來能更理性地避開人潮，最重要的前提是：記得今天是星期幾。

雷福德指出，在假日前一天，特別是 Costco 會暫停營業的假日前一天，賣場內通常會異常擁擠，而在Costco暫停營業的隔一天，人潮同樣洶湧，是一年中最不適合前往的時段之一。但所幸 Costco 一年暫停營業的日子並不多，以美國來說，主要集中在元旦、復活節、陣亡將士紀念日、獨立日、勞動節、感恩節與聖誕節的隔天。

雷福德進一步指出，幾乎所有人都知道，週末的 Costco 一定很擠，這是因為對許多人而言，週末是唯一能進行大量採買的時間，但較令人意外的是，平日晚間同樣非常忙碌，特別是下午 4 點到 7 點，這是因為下班人潮大量湧入。

此外，星期一以及星期五這2天也可能很擁擠，這是因為有些家庭會趁週末前補貨；星期一通常比星期五更糟，因為星期一是許多商店的補貨日，一般消費者去買反而可能買不到一些熱門產品。

平日早上也常出現人潮洶湧的狀況，這是因為黑鑽卡會員（Executive Member）會利用新的「提早入場」福利先行採買，趕在退休族群、送完孩子上學的家長到來之前採購，雖然具體情況因各家門市不同而異，但這類消費者的採買通常時間不長，因為大家都想趕快完成、繼續一天的行程。也因為這樣，上午 9 點到 10 點是異常清靜的「黃金時段」。

至於其他人潮較少的時段，則較難精準掌握。內部人士指出，例如在超級盃開賽後的時間點，Costco 幾乎空無一人，但前提是要抓準時機，因為當天早上仍可能非常擁擠。

另一個較難預測、但確實有效的避開人潮方式，是在下雨天購物。多數人不喜歡在濕冷天氣外出，在陰雨天前往 Costco，往往能換得更輕鬆的購物體驗。

如果想要更穩定、可預期的選擇，週二到週四的上午中段至下午初期，通常是 Costco 人潮最少的時段。實際人流仍會因門市而異，但可以透過 Google Maps 上的「熱門時段」與來客數據，查詢特定門市的狀況。

