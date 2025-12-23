以為省錢其實是浪費！3樣東西大促銷絕對不要買

專家表示，利用促銷活動進行消費的秘訣，在於事先設定好「不買的標準」，這樣就不易受到折扣的誘惑，結果買完就後悔。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕年末新年假期是１年中最容易出現意外開支的時期，你可能在不知不覺中就花光了所有積蓄，擁有4000萬日圓（約新台幣800萬）資產的2寶媽表示，利用促銷活動進行消費的秘訣，在於事先設定好「不買的標準」，這樣就不易受到折扣的誘惑，結果買完就後悔，而這3樣東西，是精明儲蓄者和投資者，在促銷時絕對不會買的東西。

日媒報導，曾是１名小學教師，也是２個男孩的母親奧科梅表示，你是否曾經被看似划算的折扣所誘惑，費盡心思去尋找心儀之物，結果買完之後卻後悔不已，因「其實我並不需要它…」，若不想因促銷消費而感到後，最好事先設定好「不買的標準」，清楚知道該買什麼、不該買什麼，能讓你更不容易受到周遭誘惑的影響。

而有3樣東西，是精明儲蓄者和投資者，在促銷時絕對不會買的東西。

1. 我原本沒打算買的東西

打折的時候，我們往往會因為價格便宜而把東西一股腦兒地塞進購物車。然而，這些意料之外的消費最終往往都用不上。年末和新年假期尤其如此，因為人們很容易衝動購物。即使折扣乍看之下很誘人，但實際價格可能和平時差不多，甚至更高。衝動消費最終可能會浪費金錢，所以，除了低價之外，仔細考慮購買的理由非常重要。

如果你看中了某個產品，最好在折扣開始前先查看原價，在適當的時機以合適的價格購買你需要的東西。善用折扣季來合理規劃家庭預算，可以顯著提高省錢的效率。

2. 過量的日常用品

當日常用品打折時，你可能會忍不住多買一些，因為反正都會用到。但囤積過多其實會帶來一些意想不到的弊端，例如佔用儲存空間。即使乍看之下很划算，但如果你用不完，最終也會造成浪費。

因此，購物前了解家裡的庫存量非常重要。如果你知道自己需要多少，就不會糾結「我該買多少？」或買多了，從而更輕鬆地管理庫存。養成「適量購買」的習慣，能讓你的家庭財務和生活更有彈性。

3. 你未來可能會用到的東西

促銷活動充斥著人們急於出手的商品，例如季末清倉產品和庫存積壓。還有那些你「明年或許會穿」的御寒衣物和冬季用品，那些你「新年長胖了，或許會鍛鍊一下」的減肥用品，以及那些你「有空的時候或許會整理一下」的收納用品。

很多人可能都有過這樣的經驗，出於這些「或許」的想法而購買商品，結果卻發現它們最終閒置不用，白白浪費。當人們「因為價格划算而購買」時，往往更重視的是「物有所值」的感覺，而不是產品本身。真正重要的是，不要糾結於「或許」的未來，而是要考慮自己是否真的會在「當下」使用這些東西。只要你把目標縮小到「現在」真正需要的東西，自然就能減少不必要的消費，讓你在新的１年裡擁有一個更整潔的家和更清爽的心情。

年末新年假期是規劃未來財務的絕佳時機。只買必需品，把省下的錢用於儲蓄或自我投資，從而實現「提升滿足感的消費」。

