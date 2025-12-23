2026要出大事？投資大咖羅傑斯示警：「史詩級崩盤」恐怕躲不掉

有「商品大王」之稱的傳奇投資人羅傑斯（Jim Rogers）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際知名投資家吉姆‧羅傑斯（Jim Rogers）近日再度對全球市場敲響警鐘。日媒報導，2026年極可能成為「大暴落之年」，不只美國，整個世界都將面臨重大衝擊。他直言，「美國正走向歷史上最糟糕的狀態，日本也深陷債務問題，全球經濟恐怕無一倖免」，這一番言論並非危言聳聽，而是基於長期觀察所做出的判斷。

據報導，羅傑斯對日本的前景尤其感到憂心。他認為，日本當前的政治與財政方向，正一步步逼近危險邊緣。日本政府主張以「負責任的積極財政」為核心，透過擴大財政支出來刺激成長，但在羅傑斯看來，這樣的策略只會在短期內帶來舒緩，長期卻將付出更沉重的代價。

羅傑斯認為，當減稅、補貼與物價對策高度依賴發行赤字國債時，長期利率勢必上升，國債利息負擔也會年年加重，而「錢從哪裡來、怎麼還」這些痛苦的問題，卻被一再往後拖延。歷史早已反覆證明，一個人口持續減少、債務不斷膨脹的國家，最終都難逃財政崩潰的命運。

市場是否還會長期信任日圓與日本國債，是一個值得深思的問題。

在地緣政治上，羅傑斯也提醒日本不要被捲入美中對立。他認為，若台海發生衝突，美國未必能穩操勝券，而貿易戰往往會一步步演變成真正的戰爭，站在歷史角度來看，這樣的風險不容低估。

羅傑斯進一步指出，新冠疫情後，各國債務規模已膨脹到極端水準，「下一場金融危機，很可能是多數人一生中最嚴重的一次」。面對可能到來的風暴，羅傑斯給出的建議相當直接：資產配置上，美元仍屬相對安全的選項之一，同時也應考慮將部分資產轉移到瑞士等海外國家，以分散風險，甚至為極端情境（例如金融管制或存款限制）預作準備。

專家指出，羅傑斯一向以歷史視角預測未來，他的警告未必代表時間點絕對精準，但背後反映的結構性問題，值得投資人與一般民眾高度警惕。

