台積電入列前10！最新全球企業市值排名出爐

台灣半導體企業台積電（2330），入列全球市值前10大企業中。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）浪潮席捲全球資本市場，外媒報導，2025年，以市值計算最大的公司，幾乎被科技企業全面壟斷，其中輝達（NVIDIA）以驚人的成長速度躍居全球市值第一，而台灣半導體企業台積電（2330）則以1.49兆美元入列全球市值前10大企業中。

根據《Gulf News》報導與CompaniesMarketCap最新資料，由於生成式AI、資料中心與高效能運算需求爆發，輝達以驚人的約4.4兆美元市值領先，成為2025年資本市場最耀眼的科技之王。

請繼續往下閱讀...

緊追其後的則是蘋果（Apple）、Alphabet、微軟（Microsoft）亞馬遜，這4間企業的企業市值約維持在2.3兆美元至4.1兆美元區間，這得益於iPhone生態系統收入、雲端服務、企業軟體、數位廣告、雲端運算和電子商務的持續成長。

Meta Platforms排名第6，人工智慧（AI）與社群產品的整合增強了用戶參與度。

特斯拉（Tesla）、博通、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、台積電則排名在7至10名，值得注意的是，在前10名幾乎都由科技產業公司全包的情況下，沙烏地阿美石油公司成為前10名中，唯一非科技產業代表。

根據報導，影響這些市值的關鍵商業趨勢，是人工智慧在產品中的應用、向服務領域多元化發展以及能源市場的轉變，但這些企業與產業，未來仍面臨的挑戰包括監管審查（尤其是針對科技平台的審查）、半導體供應鏈的限制、宏觀經濟的不確定性以及AI和雲端運算市場的競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法