超挺台灣！「這國」總統親口說了：看看那些投奔中國的國家...

〔財經頻道／綜合報導〕巴拉圭是台灣在南美的唯一友邦，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Pena）重申與台灣的歷史性聯盟，並排除政府屈服於中國壓力而斷絕與台灣關係、轉而與北京建交的可能性。

根據《La Política Online》報導，貝尼亞表示，對中國市場開放，並非意味著對巴拉圭有利，根據1分報告以及其他拉丁美洲國家的經驗表明，這些國家為了靠近中國而犧牲了與台灣關係，但在各方面來說，並未得到好處。

「對我來說，跨越巴拉那河、嘗試去開拓1個擁有2.2億人口、全球第8大經濟體的市場，顯然更有意義。換言之，我的『中國』就在身邊。」他此番言論是指巴西。

貝尼亞表示，他曾與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）進行交流，並在對話中明確表達自身立場。他指出，與其橫跨大西洋、試圖與1個擁有5000年文明、卻缺乏共同歷史根源與世界觀的國家建立關係，不如優先深化與區域內夥伴的合作。

貝尼亞強調，中國不僅是1個國家，更是1個歷史悠久的文明體系，雙方在文化背景與價值觀上存在明顯差異，這也是他主張將外交與經貿重心放在鄰近國家、特別是巴西的重要原因。

儘管中國方面不斷施壓，貝尼亞仍表示：「看看那些從台灣轉向中國、投身中國夢的拉丁美洲國家，它們的情況都比巴拉圭更糟。」

報導舉例，宏都拉斯就是個典型的例子。該國於2023年與台灣斷絕外交關係，轉而承認中國，希望藉此促進貿易。然而，原本被視為可望出口至中國市場的重要產品之一「蝦類」，相關養殖與出口業者的發展卻未如預期，反而陷入停滯，未能實質受惠。

在台灣市場，宏都拉斯業者原本擁有穩定且價格良好的銷售管道；然而在轉向中國後，北京並未推動具體的貿易協議為其產品鋪路。佩尼亞不希望巴拉圭重蹈宏都拉斯的覆轍。

