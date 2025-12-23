悄悄降價了！好市多11款近期「大降價」商品1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕似乎所有東西都在漲價。不過，好市多（Costco）正在努力扭轉這種局面，美媒報導，好市多一直在悄悄下調從 Kirkland Signature 基本款到電子產品和家用電器等各種商品的價格，而近期大降價商品，包括招牌雞肉餡餅、核桃等11樣商品，值得列入購買清單。

《Eat This, Not That!》報導，好市多在最近1次財報電話會議上，財務長 米勒（Gary Millerchip）表示：「一如既往，我們的目標是在發現機會時率先降價。」在同1次會議上，他也宣布了部分商品的降價。

以下是 Costco 近期大幅降價的11件商品。

1、科克蘭招牌雞肉餡餅

近期，最受歡迎的熟食之一價格更加親民。Kirkland Signature雞肉餡餅的價格從每磅4.29美元（約新台幣135元）降至今年的3.99美元（約新台幣126元）。

2、Kirkland Signature培根

Costco的培根品質優良，與其他商店相比性價比很高。今年，Kirkland Signature培根的價格從每包18.99美元（約新台幣598元）降至16.99美元（約新台幣535元）。

3、Kirkland Signature 鮮奶油

正值節慶季節來臨之際，Costco降低了1款熱門甜點配料的價格。 Kirkland Signature鮮奶油3包裝的價格從10.49美元（約新台幣330元）降至8.99美元（約新台幣283元）。

4、Kirkland Signature 核桃

頗受歡迎的堅果也降價了，Kirkland Signature品牌的3磅裝核桃從14.49美元（約新台幣456元）降至12.99美元（約新台幣409元）。5、Nuwave 熱沖泡溫度控制杯及沖泡系統

節日期間也有很多商品在打折，Nuwave熱飲溫控杯（附沖泡系統），原價 79.99 美元（約新台幣2520元），現折價 20美元（約新台幣630元），是送給咖啡和茶愛好者的絕佳禮物。

1位顧客說：「我喜歡它能精確調節溫度，讓我的飲品保持在理想的溫度，而且保溫效果能持續好幾個小時」。另1位顧客補充說：「我買這個杯子是為了冬天用，沒想到它正好成了我過節需要的！USB-C 充電速度很快，讓我的杯子可以保持電量充足並保溫好幾個小時。我也很喜歡它的手感和耐用性。現在它是我最喜歡的杯子！」

6、Kirkland Signature 超大號吸水墊

在Costco網站的「最新低價」專區，Kirkland Signature特大號吸水墊（長30英寸，寬23英寸，100片裝）的售價降至歷史最低價19.99美元（約新台幣630元）。

「我家養了5隻小狗。這些吸水墊比之前Costco賣的要大得多，而且很好用。我不明白為什麼會有差評。它們非常好用，而且物超所值。」1位顧客寫道。另1位顧客補充道：「Kirkland的這款幼犬尿墊很大，而且不像我用過的其他品牌那樣容易滲漏。Costco自有品牌，品質有保證，值得購買。」

7、普林達布爾夫人節慶焦糖蘋果禮盒

節慶食品禮籃優惠仍在進行中。 Mrs . Prindables 節慶焦糖蘋果禮盒（總重 4.5 磅）現價只要44.99美元（約新台幣1417元），優惠20美元。 「這些蘋果禮盒是我們今年節日季最受歡迎的禮物。每個人都喜歡這種獨特的美味，並向我們讚不絕口。不過，它們收到後很快就會被吃光，所以開封後大約1週內就要吃完。焦糖和巧克力層層疊疊，美味又足量。明年我們一定會為我們的摯友訂購。」1位顧客寫道。

8、阿列維

Aleve萘普生鈉 220 毫克止痛/退燒藥，160 粒液體膠囊，最近降價至 23.79美元（約新台幣750元）。 顧客說：我試過很多止痛藥。我特別喜歡 Alleve 液體膠囊，尤其是在做完園藝或其他類似活動後腰酸背痛的時候。我體重約120公斤，體型比較大，有時只需要1粒就能緩解疼痛。

9、Frigidaire 自清潔子彈型製冰機

這款Frigidaire 自清潔子彈型製冰機，26磅重，價格剛剛降至75.99美元（約新台幣2394元）。 顧客說：我們家冰箱比較小，需要1個不同的製冰方式。這款小機器非常好用。因為冰塊不是在冰箱冷凍室裡冷凍的，所以口感很好，也不會吸收任何異味。它非常高效。我大約每週用它製冰1次，然後把冰塊裝進 Ziploc 保鮮袋裡放在冰箱裡寫道，我覺得這樣更衛生，因為我肯定是把水。

10 、OLLY 兒童多種維生素和益生菌

OLLY 兒童複合維生素益生菌軟糖（160粒）現價21.99美元（約新台幣693元）。 「我的孩子很喜歡！」1位顧客寫道。 “太棒了！我的孩子在吃這款軟糖，它含有膽鹼，對孩子的大腦發育很有好處。此外，它還含有益生菌和其他維生素。

11、CREAMi冰淇淋和軟冰淇淋機的Ninja Swirl

CREAMi 的 Ninja Swirl 冰淇淋軟冰淇淋機，配備13種一鍵式程序，並附贈 Costco 會員卡，聖誕節前夕降價至299.99美元（約新台幣9450元）。 「用起來太有趣了！3天內我做了3種口味—高蛋白、口感順滑、美味可口。有些評論說它很難用，也很難清洗，但我完全沒遇到這種情況。我很高興買了它，」1位顧客寫道。 「這是我買過的最棒的東西！我恨不得一輩子挨家挨戶地告訴大家這台機器給我的家人帶來的快樂！簡直太棒了！」另1位顧客補充道。

