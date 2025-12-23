存1600萬爽退休！半年後逃回職場 揭經理淪清潔工不悔心路

高田修一存1600萬爽退休，半年後逃回職場，揭經理淪清潔工不悔心路。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原在公公司擔任經理的高田修一，在存下8000萬日圓（約新台幣1600萬）後，覺得自己已為舒適退休生活做好萬全準備，於是65歲毅然決然退休了，然退休2個月就後悔，由於時間太多，讓他感到一種與世隔絕的恐懼，於是，6個月後，重返職場，在家附近的大學當清潔工，雖然時薪只有1120日圓（約新台幣224元），只是他以前工作收入的一小部分，但跟年輕人簡單的交流，卻能給人帶來活力。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，高田修一表示，「還在工作的時候，我的眼裡只有數字。銷售額、利潤，還有我自己的年薪。我的積蓄，包括3200萬日圓（約新台幣640萬）的退休金和高管退休獎金，超過了8000萬日圓（約新台幣1600萬），而且我沒有房貸。我當時覺得，我已經為舒適的退休生活做好了萬全準備。」

他之前是1家大型企業的經理，退休後又在關聯公司擔任高階主管，直到65歲退休時，當時公司問我是否願意留下來做顧問，但我認為這樣就足夠了。我已經有足夠的資產。我喜歡畫畫，所以我想過悠閒的生活。

而退休後的第1個月簡直是天堂，他每天早上不用鬧鐘就能醒來，想去上班就去，他甚至邀請妻子惠子（62歲，化名）去享用了1頓稍微精緻的午餐。他說，這段平靜的時光，是他工作期間想都不敢想的，無比珍貴。

然而，2個月後，悠閒的時光變成了閒暇，很多人還在工作，所以我不能經常邀請他們出去，我妻子忙於她長期參加的網球俱樂部活動，還要和朋友們一起吃午飯，她有時會讓我吃完午飯就走，他獨自一人待在寬敞的客廳裡，他無法讓顏料在畫布上流動，他說，那一刻，他感到一種與世隔絕的恐懼。

於是，退休約6個月後，高田決定重新開始工作，他選擇在離家不遠的大學校園裡做清潔工，時薪1120日圓（約新台幣224元），只是他以前工作收入的一小部分。

學生們經常走過來對我說，我可以把這個扔在這裡嗎？或者，謝謝您，叔叔。和年輕人在一起感覺很好。這能給人帶來活力。即使只是簡單的交流也能給你帶來日常的能量。

專家表示，擁有足夠的資產來保障退休生活看似是個問題，但實際上，一旦財務擔憂得到解決，有些人會面臨更深層的問題：社會角色的喪失。

資產是生活來源，也是對未來的保障。然而，這些本身並不足以成為每天早晨起床的理由。那些在工作期間享有高地位和高收入的人，退休後更容易陷入「一無所有」的失望之中。 「我不知道自己活著是為了什麼。」為了避免這種空虛感，重要的不僅僅是增加銀行存款，而是在社區或社會中找到一個不依賴組織頭銜的新角色。

