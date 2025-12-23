世界棒球經典賽2026將開打 好市多消費累點抽東京賽門票

好市多（圖）推消費累點抽WBC東京賽門票活動。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月5日正式開打，共有20支隊伍參賽，台灣隊首戰要在東京迎戰衛冕軍日本隊，美式賣場好市多（Costco）表示，繼2026東京馬拉松抽獎後，與國泰世華萬事達卡再宣布，消費滿額即取得以「小樹點」兌換WBC東京賽門票抽獎資格，台中好市多粉絲直呼：「拜拜求到東京，為台灣隊加油。」

WBC為全球棒壇矚目國際級賽事，明年3月5日至17日在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密等4大城市舉行，台灣預賽分組在C組，將於東京巨蛋出戰強敵日本、韓國、捷克及澳洲，每隊都是強隊，由於大谷翔平及山本由伸都可能入選日本隊，對球迷造成龐大壓力，南屯區不少「TEAM TAIWAN」鐵粉都想趕往東京高唱「台灣尚勇」應援曲。

好市多表示，好市多聯名卡消費滿額就抽東京賽門票，持卡人只要在活動期間內消費滿額，即可取得小樹點兌換抽獎資格，類似先前東京馬拉松抽籤活動，臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」紛紛熱議，網友說，買東西要請家人刷他的卡了，多累點邁進門檻希望抽中。

