搶攻高端財管市場 永豐銀導入GAI 打造「理專Copilot」

〔記者王孟倫／台北報導〕市場總資產規模達2兆元的高端財富管理商機，是各大銀行搶進的重點。永豐銀行導入GAI工具推出「理專Copilot」，厚植理財專員的服務實力，其中，包括「智能客戶快搜」、「內部水晶球」、「客戶輪廓速寫」及本周上線的「智能互動」等４大功能，可協助理專掌握關鍵資訊、提升服務精準度。

瞄準兆元商機、厚植財管實力，今（2025）年以來，永豐銀行陸續獲核可辦理高資產業務及進駐高雄資產管理專區，從業務、商品到服務全面升級，成為客戶財管首選。

永豐銀行表示，理專Copilot採用微軟Azure AI深度開發，結合GAI以提升理專的服務品質。智能客戶快搜由理專以口語化方式設定條件，經由大數據分析客戶的理財缺口，進一步搭配適合客戶的商品特性、補齊拼圖；內部水晶球彙整近500家國內、外新聞資訊來源，協助理專每日即時掌握市場展望，結合客戶輪廓速寫摘要客戶的往來狀況、消費趨勢與資產配置占比等，讓理專深入瞭解客戶的關鍵需求。

此外，智能互動則以對話方式，模擬多元客戶互動情境，協助理專進修或進行合規教育訓練等，進而提升客戶滿意度。

除以GAI提升理專服務實力外，永豐銀行表示，瞄準高資產客戶、金融服務模式再創新，旗下亦採用私人銀行「1+N」思維，」思維，結合行內團隊及外部稅務及法律專家，提供資產配置及規劃一站式客製化服務。

此外，近期上線「璀璨豐享信託」結合基金投資，以「本金自益、孳息他益」為核心，兼顧理財傳承、稅務規劃與退休保障等三大效益，為高資產客戶打造專屬金融解決方案。

