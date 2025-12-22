台積電ADR目標價最看好至400美元 知名分析師曝關鍵

海納國際集團（Susquehanna）分析師侯賽尼（Mehdi Hosseini），他將台積電目標價從300美元上調至400美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2025年價已上漲超過40%，多位華爾街分析師仍認為漲勢可能尚未結束，其中最看好台積電的分析師是海納國際集團（Susquehanna）的侯賽尼（Mehdi Hosseini），他在台積電第3季財報發布前，將目標價從300美元上調至400美元。台積電ADR於19日收盤價288.95美元。

Hosseini強調台積電先進的製程製程，以及無與倫比的生產規模在推動人工智慧（AI）計算進步方面發揮的關鍵作用。以下是他對台積電2026年目標價400美元提出合理的原因。

1. 需求強人工智慧需求趨勢

台積電正面臨人工智慧晶片需求加速成長的局面，不僅客戶自身，就連客戶的客戶也對代工產能提出了更高的要求，以支援其業務發展。台積電預計，到2029年，人工智慧加速器的需求將以40%左右的複合年增長率成長，並認為實際需求甚至可能超過這個預測。

隨著人工智慧模型中代幣使用量（衡量人工智慧運算能力的指標）呈指數級增長，對高效能、高能效晶片的需求也隨之激增。這一趨勢使台積電受益匪淺，其先進製程（7奈米及以下）在第3季貢獻了74%的晶圓收入。

這種需求已轉化為強勁的營收和利潤成長。第3季度，台積電營收年增41%至331億美元，每股收益飆升50%至2.91美元。

2. 先進封裝產能助攻

台積電也致力於擴大其晶片封裝（CoWoS）產能，該技術用於在人工智慧加速器上整合邏輯電路和高頻寬記憶體。事實上，根據業內人士估計，到2026年底，台積電的CoWoS產能將達到每月12萬至13萬片晶圓，較目前的每月7.5萬至8萬片晶圓產能有了顯著提升。

台積電預計將於2026年開始量產其N2P（2奈米製程的延伸）和A16技術，這可能會引發資料中心、智慧型手機和人工智慧加速器領域又一個多年的升級週期。

綜合以上因素來看，台積電似乎已做好充分準備，在未來一年內實現股價的顯著成長。

