輝達向中國出貨H200晶片時間曝！消息人士透露數量

三位知情人士告訴路透，輝達已告知中國客戶，計劃在2月中旬的農曆新年假期前，開始向中國交付H200AI晶片。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕三位知情人士告訴路透，輝達已告知中國客戶，計劃在2月中旬的農曆新年假期前，開始向中國交付其第二強大的H200AI晶片。

據第一和第二消息來源稱，這家美國晶片製造商計劃利用現有庫存完成首批訂單，預計出貨量將達到5千至1萬個晶片模組，相當於約4萬至8萬個H200AI晶片。

第三位消息人士稱，輝達也已告知中國客戶，計劃增加新的晶片產能，該產能的訂單將於2026年第2季開始接受。

消息人士稱，目前仍存在很大的不確定性，因為北京方面尚未批准任何H200採購，時間表可能會根據政府的決定而改變。第三位消息人士說，「整個計劃都取決於政府的批准」。 「在得到正式許可之前，一切都無法確定。」

由於討論內容屬於內部訊息，消息人士拒絕透露姓名。輝達和中國工業和資訊化部尚未對此事作出回應。

路透上週報導，川普政府已啟動對向中國銷售H200晶片的許可申請的跨部門審查，兌現了他允許銷售的承諾。此舉標誌著拜登政府政策的重大轉變，拜登政府曾以國家安全為由禁止向中國出售先進的人工智慧晶片。

儘管輝達上一代Hopper系列晶片中的H200已被該公司更新的Blackwell晶片取代，但它在人工智慧領域仍然被廣泛使用。輝達已將生產重心轉移到Blackwell和即將推出的Rubin系列晶片上，導致H200的供應短缺。

川普做出這項決定之際，中國正大力發展本土人工智慧晶片產業。然而，中國本土企業尚未能達到華為H200的性能水平，引發了人們的擔憂：允許進口晶片可能會阻礙國內研發進程。

