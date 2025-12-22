自由電子報
記憶體價格瘋漲 韓媒嗨喊三星1數據終於有望贏台積電了

2025/12/22 21:42

記憶體價格持續走揚，記憶體大廠業績亮眼。（彭博）記憶體價格持續走揚，記憶體大廠業績亮眼。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近來記憶體價格狂漲，出現供不應求，記憶體大廠業績搶搶滾。韓媒指出，三星記憶體部門與 SK 海力士今年第四季的毛利率，預計落在63至67%，台積電之前預測第四季毛利率中間值為60%，這也是7年來2大韓企毛利率首度贏過台積電。

韓媒《Hankyung》指出，過去兩三年間，台積電憑藉3奈米及以下的尖端製程及先進的封裝技術，為輝達、AMD、博通等公司生產AI晶片。由於AI晶片的性能決定了AI訓練的性能，台積電與輝達一起，成為AI半導體時代的主要推動者。

報導說，隨著AI推理時代來臨，帶動記憶體的黃金時代，不僅高頻寬記憶體（HBM）的價格大漲，而且像GDDR7和LPDDR5這樣的通用DRAM的價格都在急劇上漲。

AI狂潮帶動記憶體需求火熱，記憶體大廠業績亮眼。美光17日盤後公布2026會計年度第一季（9 月至 11 月）營收達136億美元，季增21%，毛利率56.8%。預期第2季營收將達183億至191億美元，毛利進一步上升至67%至69%。

除了美光，南韓記憶體大廠SK海力士及三星記憶體部門同樣業績紅不讓。《Hankyung》稱，根據半導體與投資產業21日發布的數據，三星記憶體部門與 SK 海力士今年第四季的毛利率，預計落在 63至67%，比台積電之前預測第四季毛利率中間值60%還高。

一位半導體行業人士表示，一個以記憶體為中心、記憶體將決定AI產業發展速度的時代，正在真正到來。

