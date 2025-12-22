彭博：南韓12月出口靠半導體撐住 其他行業軟趴趴

南韓12月前20天的出口額年增6.8%，主要因為半導體行業出口成長41.8%，卻掩蓋其他行業的疲軟。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，南韓強勁的半導體出口繼續掩蓋其他行業的疲軟，但幫助南韓維持12月前20天的整體出口額成長，並抵銷美國關稅的衝擊。

根據南韓海關公布的初步數據，12月前20天的出口額年增6.8%，整體進口成長0.7%，使得貿易順差達到38億美元（新台幣1198億元）；其中，半導體出口成長41.8%，延續了因人工智慧（AI）和數據中心需求推動的復甦。無線通信設備出口額也成長了近18%。

請繼續往下閱讀...

這些行業的出口成長抵消了其他行業的下滑。汽車出口額下降了13%，石化產品則因投入成本上升和美國保護主義措施而表現疲軟。按目的地劃分，對中國的出口成長6.5%，對台灣和越南的出口分別成長9.6%和20.4%，而對美國的出口則下降1.7%。

巴克萊銀行經濟學家孫範基（Son Bumki）表示：「剔除半導體行業後，出口數據依然疲軟，這更加凸顯了半導體行業的強勁表現。我們仍然需要警惕，貨幣政策立場可能對半導體行業以外的多數經濟部門並非中性的風險。 」

南韓央行11月下旬一改先前明確的「降息立場」，改採更為中性的政策方針，維持利率2.5%不變，並將2026年經濟增長預期上調至1.8%，理由是出口強勁且私人消費穩健復甦。不過，南韓央行總裁李昌鏞指出，經濟成長預期的改善主要受益於晶片和資訊科技行業的復甦。

巴克萊銀行預測，2026年南韓出口將成長2.1%，若剔除半導體相關出口、進口和投資，增速則僅約1.1%。這種持續的分化加劇了南韓央行的政策制定難度，而韓元疲軟和首爾泡沫化的房地產價格已令該行處境雪上加霜。

今年下半年韓元兌美元已貶值逾8%，引發了外界對通膨上升的擔憂。目前，南韓核心消費者物價指數（CPI）和整體CPI均已超過南韓央行設定的2%目標，該行先前警告，韓元持續疲軟可能會進一步推高進口成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法