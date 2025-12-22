日作14小時、外送員每單僅賺1美元！中國零工勞動市場已近飽和

中國對零工經濟的依賴加深。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國的經濟疲軟、青年就業不易促使包括自僱者及從事網約車、食物外送以及直播等零工勞動人口激增。華爾街日報報導，曾以龐大工廠勞工群體著稱的中國，隨著零工成為勞動市場最大群體之一，正逐漸轉變為擁有2億零工勞動者、規模還在擴大的「零工大國」。

報導說，幾年前，創造大量就業機會的產業，比如房地產與補教業，在房市泡沫與北京發起對民營企業監管打壓後一蹶不振。中國領導人習近平支持投資的高科技產業，比如機器人與先進製造，並非勞動密集產業。

這迫使許多人轉向兼職或非正式工作。龍洲經訊數據顯示，目前自僱勞工佔中國整體非農就業人口30％，從2013年的20％上升。

官方數據也顯示，截至2024年，網約車駕駛在4年內增加兩倍至750萬人，同時期，平台訂單量僅增60％。今年中國許多城市告誡求職者，別進入網約車市場，因為競爭過於激烈。

隨著其他產業大幅裁員，以及大量無法找到全職工作的勞工湧入零工經濟，導致拉低相關領域的所得。龍洲經訊分析師崔爾南（Ernan Cui）指出，過去兩、三年零工勞動迅速擴張，導致該群體的供應幾乎過度飽和。

來自中國東北的37歲外送員吳迪（音譯）說，7年前他入行之初，一個月最多可賺2800美元（8.8萬台幣），之後腰斬至1400美元（4.4萬台幣），但當時每天工作8小時，相對輕鬆。如今，他必須工作14至15小時才能賺到這麼多錢，平均每單才賺1美元（台幣31.5元），而幾年前是1.25美元（台幣40元）。他說，他現在的目標是轉行。

螞蟻集團研究院最新季度調查顯示，包括外送員等平台從業人員每週工時平均54小時，平均月入730美元（2.3萬台幣）。

北京35歲外送員徐輝（音譯）說，他現在每天工作13、14小時，一週7天無休，他往往至近午夜才吃晚餐，每月收入約1400美元，如果有更好工作機會，他會去嘗試，但他實在不知還有哪些選擇。

經濟學家指出，中國對零工勞動的依賴加深，將拖累消費支出，因為這些勞動者收入並不穩定，隨著這群勞工步入高齡，將對中國退休體系造成壓力，因為許多從業者沒有繳納退休保險。

