茂生農經洗選蛋動能強 明年營運可望優於今年

〔記者楊雅民／台北報導〕洗選蛋大廠茂生農經（1240）今天召開法說會，茂生農經董事長吳清德表示，明年洗選蛋營運動能強，雞肉價格有機會比今年好，認為明年營運有望優於今年。

茂生農經前11月合併營收達25.03億元，年減3.61%；前3季稅後淨利約1.7億元，年增率33.67%，每股盈餘3.84元，創同期歷史新高。

吳清德說，茂生農經2019年成立子公司茂生食品，持股58.04%，主要生產銷售與配送洗選蛋、以及生產蛋加工品，茂生食品目前占營收比重35%，未來將會加強通路合作，並發展加工蛋品和高端機能蛋品與動物福利蛋等。

茂生食品也推出洗選蛋禮盒進入社區與公司行號福委會定期團購模式，並開發蛋捲、鐵蛋等品牌多元化產品，透過電商平台拓展網購與團購業務，直接服務消費者並提升品牌知名度。

同時推展上下游合作穩定搭配契養及自養戶，規劃擴充蛋雞場以確保蛋源，目前日收蛋量已接近百萬顆，未來若政府公告要求連鎖餐飲、早餐及烘焙業者全面使用雞蛋噴印，將帶動洗選蛋的需求，希望茂生食品能成為獲利「金雞母」。

至於飼料製造仍是集團主要營收來源，畜產養殖事業則以有色雞與豬隻銷售為主，肉品消費皆屬民生必需品，貼近大眾。雖然今年10月下旬國內首次出現非洲豬瘟確診個案，造成短期豬隻禁運與禁宰，影響傳統肉攤、屠宰場及餐飲業供應。

但政府迅速推出補助方案，包括養豬農民延遲上市飼料費補助、肉品市場租金補助及屠宰場停宰補助等，目前豬肉市場已恢復正常供需，價格維持在每公斤85~90元，豬肉高剛性需求仍強，加上有色雞銷售穩定，有助於推升集團整體營運與獲利。

茂生農經表示，公司明年資本支出約2~3億元，主要用於飼料設備更新、豬場整建及新設蛋雞場，強調將持續推動垂直整合，透過飼料、養殖、蛋品加工與通路的完整鏈結，提升整體營運綜效。

