今日風光發電占比34％ 經部：今年新增98座離岸風機

今日近中午達到用電尖峰，風光出力合計佔比34至35%。（圖取自台電官方網站）

〔記者廖家寧／台北報導〕觀察今日台電數據，今日近中午時達到用電尖峰，風光出力合計佔比34至35%。經濟部能源署指出，本月8日至16日這段期間，風光發電量每日最高可供應全國約3至4成的用電，另目前已建置472座離岸風機，比去年再增加98座。

因應我國製造業對淨零競爭力的硬需求，政府自2017年以來加速建置再生能源，也吸引外商綠能業者投資台灣，同時提升國家能源自主性。

台電數據顯示，今日上午11點10分達到用電尖峰，約3000萬瓩，光電發電約683.7萬瓩，佔總發電量約23%，風電發電約329.7萬瓩，佔比約11%，合計佔比約34%。今日中午時段，光電出力佔比維持在20%至25%區間，風電全天維持在占比11%至16%區間。

離岸風電去年單年度已達3.04GW，突破3GW大關，新增裝置容量排名世界第2，預計今年裝置容量可達4.7GW，可望達成2026年目標5.3GW。能源署指出，目前已經有472座離岸風機，比去年再增加98座。

全球風能理事會（GWEC） 2025全球風電報告中評估，台灣未來仍是亞太離岸風電領頭羊，2025至2030年間預計將新增8.3GW裝置容量，僅次於中國，領先日本與南韓。經濟部投審司數據亦顯示，外商配合我國綠能政策規劃持續投資台灣，今年以來外商投資台灣綠能產業金額將近30億美元，佔比僑外投資約27.7%，顯示外商直接投資金額（FDI）持續增加。

投審司資料顯示，今年以來僑外對台投資金額達106億8348萬美元，年增47.29%，以離岸風電為大宗，其中大型綠電投資案包括丹麥商沃旭能源20億2061萬美元轉投資大彰化西南控股公司，CIP（哥本哈根基礎建設基金）渢妙股份有限公司6億7151萬美元增資案等。

