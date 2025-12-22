自由電子報
世界「最聰明的國家」前10名 瑞士冠軍、智商最高是這國 沒有亞洲！

2025/12/22 21:20

根據一項最新研究探討哪些國家被評為「最聰明」的地方，考慮一系列因素，包括諾貝爾獎提名、智商和學位。瑞士以92.02分（滿分100分）的優異成績位居第一。（路透）根據一項最新研究探討哪些國家被評為「最聰明」的地方，考慮一系列因素，包括諾貝爾獎提名、智商和學位。瑞士以92.02分（滿分100分）的優異成績位居第一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕世界各地的教育體系各不相同，每個國家接受中小學和大學教育的機會也各不相同。根據一項最新研究深入探討哪些國家被評為「最聰明」的地方，並考慮一系列因素，包括諾貝爾獎提名、智商和學位。瑞士以92.02分（滿分100分）的優異成績位居第一。芬蘭雖排名第十，但平均智商最高分。

世界紙牌遊戲協會（World of Card Games）的調查中，前十名中，歐洲國家佔9席，美國排名第三位，沒有亞洲和非洲國家。

瑞士這個位於歐洲山區的旅遊勝地名列前茅，擁有1099項諾貝爾獎提名，人口平均智商為99.24。此外，該國40.02%的成年人擁有至少學士學位，是所有國家中比例最高的，18.05%的成年人擁有至少碩士學位。

英國則位居第二，總分為89.4分。該國擁有2393項諾貝爾獎提名，39.59%的成年人擁有學士學位。英國人的平均智商為99.12，14.37%的人口擁有至少碩士學位。

美國排名第三，得分為89.18，高等教育水平很高，38.57% 的成年人擁有學士學位，14.79%的成年人擁有碩士學位。美國共有5717人獲得諾貝爾獎提名，在所有分析的國家中人數最多。美國也是獲得諾貝爾獎提名的大學最多的國家，共有256所，平均智商為97.43。

荷蘭排名第四，總分為87.3分。平均智商為100.74，36.63%的人口擁有學士學位。

比利時排名第五，得分為86.58，其人口的平均智商為97.49。

歐洲國家在前十名中佔據主導地位，共有九個，其中包括瑞典、德國、波蘭、丹麥和芬蘭。芬蘭的智商得分令人印象深刻，以101.20的最高分位居榜首。

前十名依序為：

1. 瑞士
2. 英國
3. 美國
4. 荷蘭
5. 比利時
6. 瑞典
7. 德國
8. 波蘭
9. 丹麥
10. 芬蘭

