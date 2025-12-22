嘉實多供AI資料中心需求 明年有望攜手台系大廠

嘉實多推熱管理雙軸轉型。圖右為嘉實多資料中心與熱管理全球總裁黃建棠，圖左為Lightsource bp台灣總經理傅檳。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球能源與潤滑解決方案領導品牌嘉實多（Castrol）近年持續耕耘液冷領域。今日嘉實多宣布，全面推動以「液冷」與「電力」為核心的「熱管理雙軸轉型」策略，憑藉其百年流體科學底蘊與熱管理專業，強化在台深耕，協助台灣在全球AI基礎設施的競賽中搶佔先機，預計於2026年與一家具備AI資料中心基礎設施設計能力的台灣公司深化策略性合作。

AI算力需求大幅度提升資料中心能耗與熱功率，為散熱領域帶來新挑戰，用電量也顯著提升。隨著資料中心蓬勃發展，全球開始規範資料中心用電，日前經濟部也修正「能源管理法」3項子法，明訂資料中心電力使用效率（PUE）需小於1.3。

針對全球AI趨勢，嘉實多資料中心與熱管理全球總裁黃建棠（Peter Huang）指出，目前產業正處於資料中心散熱的液冷奇點（The Dipping Point），高達92%的行業專家已將液冷視為未來解方。嘉實多可提供從設計、建置到維護的全方位液冷解決方案，確保客戶能符合PUE 1.3的嚴格標準。

為呼應台灣在全球AI伺服器產業鏈中的核心地位，嘉實多表示，預計於2026年與一家具備AI資料中心基礎設施設計能力的台灣公司深化策略性合作，透過資源挹注與技術共創，大幅強化嘉實多在液冷與電力基礎設施上的顧問諮詢服務能量，期望嘉實多的液冷產品在設計初期即成為台灣伺服器ODM、OEM大廠的參考設計。

黃建棠表示，嘉實多已完全準備好與台灣一同迎接用電挑戰，嘉實多不再僅是潤滑油的代名詞，並正積極轉型為AI時代的關鍵基礎設施加值解決方案提供者，將液冷技術與電力韌性視為核心競爭力。

