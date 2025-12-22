企業推動青銀合作 22家友善中高齡職場成為新典範

勞動部部長洪申翰（右7）及勞動部勞動力發展署署長黃齡玉（左7），與12位職場領航組獲獎代表合影。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為鼓勵更多企業把中高齡勞動者視為關鍵夥伴，共同建構青銀共融友善就業環境，勞動部舉辦「114年友善就業菁采獎」，今（22）日舉行頒獎典禮，共有22家績優單位與5位傑出推手獲獎，由勞動部長洪申翰頒獎，表揚推動中高齡友善就業的卓越成效。

勞動部長洪申翰表示，實施中高齡者及高齡者就業促進法後，勞動部致力於推動友善職場環境，鼓勵事業單位推動彈性工時、青銀合作、職務再設計等多項友善措施，希望讓職場能更有溫度、更體貼，也讓中高齡能發揮過往的能力與經驗。

本屆「友善就業菁采獎」共分為「職場領航組」、「世代共榮組」、「職務再造組」及「傑出推手組」四大類別，吸引上百家單位參與徵件，最終選出22家績優單位與5名傑出推手，展現多元產業在中高齡友善職場上的豐富樣貌。

在「職場領航組」中，獲獎單位將中高齡友善措施直接納入公司治理規章，樹立典範。例如，璨揚企業提供每年多12天有薪假及有薪長者關懷假等優渥福利，並以完善的回聘中高齡員工擔任知識傳承的「小老師」，發揮經驗價值，展現對員工福祉的重視；21風味館則與銀髮人才資源中心合作辦理職場體驗徵才活動，優化訓練教材及簡化工作流程以降低學習門檻，展現職場包容性。亞東紀念醫院引進運送機器人及省力輔具，有效減輕同仁體能負荷，並以多元工時選擇方案，積極回聘退休同仁，成功實踐彈性工時制度，回應高齡人才的個人需求。

「世代共榮組」表揚透過多元合作機制，有效將世代差異轉化為企業動能的事業單位。例如台北遠東香格里拉在工程部導入青銀能力互補搭檔制，結合年長者經驗與年輕人科技應用，提升維修效率；台灣太古可口可樂則透過「互為導師」模式，由資深中高齡員工傳授專業技能、Z世代指導資深夥伴數位應用，共同推動RPA流程自動化專案，實現高效率的數位轉型。

「職務再造組」的得獎單位致力透過職務再設計，打造適合中高齡與高齡的友善職場環境。例如IKEA宜家家居採取職務拆解策略，為50歲以上員工量身打造如「床墊大使」等專職崗位，讓豐富生活經驗轉化為職場優勢，並從動線、標示、照明等細節優化工作環境；而東森水處理則以創意開發電動扭力起子自動鎖附機，並配合個別化的訓練及教材，讓中高齡員工轉變為自動化推動者，有效縮短作業時間及提高產品良率，也大幅降低了中高齡員工的身體負荷。

另有一群人持續推動中高齡友善職場，獲「傑出推手組」績優人員獎項。裕元花園酒店人力資源部經理王郁維，主導打造「裕元45+永續支持系統」，將彈性工時、退休回聘、師徒制、職務再設計與心理關懷等措施，整合成長期可複製的完整模式。永芳鐵鍊總務課課長曾其富，為傳統工廠導入5S工作場所整理制度並優化廠區設備，徹底翻轉老舊環境；並訂定技術傳承管理辦法與回聘加給制度，讓老師傅的手藝永續傳承。

