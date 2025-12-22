外資今大買記憶體族群 帶動股價走強

力積電（6770）在市場頻傳利多題材與資金搶進的帶動下，今股價飆上漲停達40.45元，上漲3.65元，創三年多來新高價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體股買盤持續火熱，力積電（6770）在市場頻傳利多題材與資金搶進的帶動下，今股價飆上漲停達40.45元，上漲3.65元，創三年多來新高價，成交量達47.52萬張，居台股成交量第二名，漲停委買張數超過11.75萬張，其中，外資買超8．44萬張，為買超之冠，投信買超680張，自營商買超1.38萬張，三大法人共買超9.89萬張，連四買；外資也大買旺宏（2337）、華邦電（2344）、十銓（4967）、力成（6239）、南茂（8150）等記憶體族群。

力積電第3季每股稅後虧損0.65元，累計今年前3季每股虧損1.71元。記憶體代工利基型DRAM、SLC NAND Flash、NOR Flash等，月產能約5萬片12吋晶圓，目前產能滿載，11月起開始反映出記憶體漲價，但成熟製程的邏輯代工佔營收比重6成，受消費疲軟等多重因素影響偏弱，力積電第四季恐仍無法轉虧為盈。不過，市場新傳出美光也洽詢力積電擬委由銅鑼新廠代工，儘管僅是傳聞，仍帶動力積電強漲。

外資今轉買超旺宏3.53萬張、自營商買超3609張，帶動旺宏上漲1.8元、收38.95元；華邦電獲外資買超2.99萬張，投信買超396張，自營商買超6727張，三大法人共買超3.7萬張；十銓獲外資買超7628張，激勵股價收149.5元、上漲13.5元；外資也買超力成6843張，連6買，帶動終場收172元、上漲13元；南茂收46元、上漲1.85元，外資買超5196張。

