達運攜手沅星航空！以透明MicroLED打造全球首創「小小機長」

達運攜手沅星航空MicroLED 與生成式 AI ，導入松山機場打造沉浸式「小小機長」航站。（達運提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕在經濟部產業發展署與資策會數位轉型研究院指導下，達運精密（6120）今日宣布攜手松山機場「沅星航空首都飛行教育中心」，正式發表並啟用全球首創的「小小機長」航空職人體驗場域，將透明MicroLED先進顯示科技與生成式 AI 導入兒童航空教育。

此次合作突破傳統顯示設備容易遮蔽視線的限制，採用友達透明 MicroLED 顯示器，結合達運自行開發的生成式 AI 客服系統，成功打造高互動、沉浸式的航空學習體驗。達運董事長蔡國新表示，這不僅是一項技術成果展示，更希望透過科技應用，將松山機場周邊形塑為兼具教育深度、觀光價值與科技示範意義的全新地標，讓孩子在互動體驗中一圓飛行夢。

請繼續往下閱讀...

為了讓專業且艱深的航空知識更容易被孩子理解，活動規劃了寓教於樂的「飛行三部曲」。第一部曲「AI 機長迎賓」，一走進體驗中心，即可看見懸浮於透明 MicroLED 螢幕上的「AI 客服機長艾克羅（AICRO）」。該應用結合友達小間距 P0.692 透明 MicroLED，具備 600 nits 高亮度與約 60% 穿透率，呈現出宛如科幻電影般的視覺效果。AI 機長不僅能揮手致意，還搭載生成式 AI 與檢索增強生成（RAG）技術，即時回答關於松山機場歷史、飛機構造與飛行知識等問題，透過語音、表情與手勢的多模態互動，展現科技溫度。達運精密也指出，這項 MicroLED 結合 AI 的透明顯示與互動技術，未來可延伸至機場、飯店與展館等高人流場域。

第二部曲為「專屬座機打造與 AI 虛擬授證」。在飛機組裝與彩繪體驗區，孩子化身小小航空工程師，透過直覺化的數位介面，認識並組裝飛機結構，同時設計獨一無二的機身塗裝。系統並導入 AI 臉部辨識與影像合成技術，將孩子的臉生成為機長造型，與其設計的飛機結合，現場輸出專屬「小小機長證書」與紀念照片，增添參與感與成就感。

活動高潮則是第三部曲「沉浸式模擬飛行體驗」。由沅星航空提供專業級訓練設備，現場設置 1：1 全尺寸波音 737 與空中巴士 A320 模擬駕駛艙，在專業教官指導下，孩子親自操控飛機，體驗起飛、巡航與降落的臨場震撼，搭配高畫質視覺與擬真音效，宛如真實翱翔天際。

沅星航空表示，台灣航空產業長期面臨人才需求，此次合作是將專業航空訓練「科普化」的重要里程碑，希望透過 AI 與顯示科技，降低接觸門檻，在青少年心中種下飛行的種子。達運精密也強調，公司正從光電零組件製造商轉型為智慧場域解決方案提供者，未來這套「科技＋教育＋觀光」的航空體驗模式，具備複製至全台甚至海外市場的潛力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法