6年調薪4次！合庫銀、工會續簽第7次團體協約穩定勞資關係

2025/12/22 18:33

合庫銀董事長林衍茂（中）與企業工會理事長陳金渠（右二）共同簽署團體協約。（合庫銀提供）合庫銀董事長林衍茂（中）與企業工會理事長陳金渠（右二）共同簽署團體協約。（合庫銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合作金庫商業銀行持續深化勞資夥伴關係，於2025年12月22日與企業工會續簽第七次團體協約，展現營造和諧、友善職場環境的決心。此次團體協約由合庫銀行董事長林衍茂與企業工會理事長陳金渠共同簽署，期盼在穩定勞資關係的基礎上，攜手創造勞資雙贏的新局面。

合庫銀行於2005年4月完成民營化，並於同年4月1日即與工會簽訂首份團體協約，成為當時唯一在民營化前即完成團體協約簽訂的銀行。此後歷經2009年、2013年、2016年、2019年及2022年多次修訂續約，本次為第七度簽署。勞資雙方透過充分溝通與理性協商，依循相關法令並參酌《團體協約法》，完成條文修訂，持續提升制度完善度。

長期以來，合庫銀以多元且具體的友善家庭政策與員工福利，獲外界肯定為「幸福企業」。近6年內已調薪4次，並提供多項貼心福利，包括未婚聯誼與社團活動、生育津貼補助、優於《勞基法》的休假制度，協助員工兼顧職涯發展與家庭生活。此外，合庫亦推動全面性定期健檢、特定項目健檢補助及員工持股信託制度，提供全方位的照顧與支持。憑藉持續打造良好職場環境的努力，合庫已連續六度獲網友票選為幸福企業金獎。

在人力布局方面，合庫銀持續強化多元人力運用，除深耕校園、推動產學合作外，對外招募亦相當積極。2025年已完成兩梯次徵才，釋出500個職缺，吸引近2800人報名。為因應明年度人力需求，合庫已啟動2026年第1梯次徵才，預計招募180人，職缺涵蓋一般金融與各類專業人員；同時因應數位轉型需求，也積極延攬金融科技研發、資訊及資安等專才，持續提升數位服務品質。

合庫銀行表示，團體協約不僅保障員工權益，更納入多項優於法令的福利措施，致力打造友善職場與穩固和諧的勞資關係。未來將持續與企業工會攜手合作，在充分保障員工權益的同時，提升整體經營績效，朝向企業、股東與員工三贏的良性循環邁進。

