輝創明年元月中掛牌上市 盲區偵測系統出貨將大增

輝創總經理江世豐（中）今天表示，輝創倒車雷達和攝影鏡頭系統營收穩健，公司也策略性開發出盲區偵測系統，預期將成為輝創第3大成長引擎。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用電子感測元件廠輝創電子（6722）預計明年元月中旬掛牌上市，輝創總經理江世豐今天表示，輝創倒車雷達和攝影鏡頭系統營收穩健，公司也策略性開發出盲區偵測系統，預期將成為輝創第3大成長引擎。

輝創電子產品涵蓋停車輔助的倒車雷達系統、自動停車輔助系統和自動煞車系統；行車安全的環景影像系統、行人碰撞預警系統、電子後視鏡、駕駛狀態監控系統、77GHz毫米波雷達、內輪差雷達等，以及數位鑰匙、防盜系統和怠速熄火系統等便利駕駛應用。

江世豐指出，輝創是台灣少數供應零件給國際車廠的Tier 1（一階）車用電子公司，產品應用橫跨乘用車、商用車及二輪機車 ，營收有高達7成來自日系車廠的貢獻，產品銷往25個國家，並與超過50家OEM客戶合作。

包括透過國瑞汽車打入TOYOTA全球供應鏈、也是本田（HONDA）汽車全球倒車雷達供應商；在台灣則是福特六和、三陽、裕隆、中華汽車、速霸陸等車廠的供應商。

輝創今年累計前11月自結合併營收為46.82億元，年減1.96%，前3季毛利率20.6%，年增1.9個百分點，稅後淨利1.57億元，每股盈餘2.02元。

從產品類別區分，前3季倒車雷達系統營收比重占68.75%、攝影鏡頭占營收比重約15%；以區域別區分，中國營收比重占36.32%、台灣占30.3%、泰國占12.37%、美國占7.46%。

江世豐說，輝創毫米波雷達產品主要在台灣和泰國廠生產，影像產品主要在中國和台灣生產，輝創不會在中國汽車市場缺席，但會適度調降中國市場營收比重。

泰國新廠已落成，主要生產車用毫米波雷達模組，將強化輝創在東南亞市場供應鏈韌性，掌握當地電動車快速成長契機，降低地緣政治與運輸風險，對明年整體營運審慎樂觀。

