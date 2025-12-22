威士忌熱潮終結！美國排名第1品牌金賓停產 川普加速害慘自家人

美國肯德基州標誌性波本威士忌品牌金賓（Jim Beam）將關閉位於肯德基州的主要釀酒廠一年。（取自網路）

《飲酒過量有礙身體健康 拒絕酒駕》

〔財經頻道／綜合報導〕美國肯德基州標誌性波本威士忌品牌金賓（Jim Beam）將關閉其位於肯德基州的主要釀酒廠一年。在全球威士忌市場面臨庫存過剩，川普關稅衝擊和需求放緩的多重打擊之際，此舉實屬無奈之舉。

專家分析指出，市場環境已急劇惡化，甚至連領先的波本威士忌品牌都關閉了其主要工廠。此外，川普政府今年的貿易政策帶來的關稅風險，也給整個美國威士忌產業帶來了大規模重組的壓力。

根據《威士忌倡導者》和《路易斯維爾商業雜誌》等酒類媒體22日報導，擁有Jim Beam品牌的Suntory Global Spirits公司將從明年1月1日起關閉位於肯德基州克萊蒙特的James B. Beam釀酒廠一年。 Jim Beam公司解釋說，此舉是「為了根據不斷變化的消費者需求優化生產水準」。

像金賓這樣的大品牌，讓其核心生產設施閒置整整一年，實屬罕見。波本威士忌是美國的旗艦烈酒，主要以玉米為原料釀造。金賓在該品類中佔據全球最大的市場佔額。這樣一個標誌性品牌停產一年，預示著威士忌熱潮的終結。

美國波本威士忌產業目前正面臨前所未有的庫存積壓問題。根據肯德基州釀酒商協會（KDA）發布的數據，截至今年1月，肯德基州陳釀的波本威士忌酒桶數量達到創紀錄的1610萬桶。

