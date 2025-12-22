亞幣走勢分歧！新台幣尾盤翻升 收31.523元

新台幣尾盤翻升，收31.523元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日大漲逾450點，外資轉為買超，不過主要亞幣走勢分歧，人民幣再創波段新高、韓元則持續破底，新台幣兌美元匯率在市場觀望中於31.5元價位附近陷入整理，盤中最低觸及31.556元、最高升抵31.495元，最後收在31.523元、微升0.3分，成交量14.545億美元。

台股今天上漲453.29點，收在28149.64點，三大法人同步買超，合計買超395.72億元。其中，外資也回頭買超226.21億元，是否有所謂「耶誕行情」，市場拭目以待。

新台幣匯價則續在31.5元價位陷入整理，主要亞幣走勢也呈現分歧。根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.12%、日圓重挫0.48%、韓元下跌0.1%、新幣升值0.1%、人民幣升0.05%、台幣升0.01%。

近期美元指數在98附近陷入震盪整理，主要亞幣各自表現，並呈現強弱有別情況。

其中，人民幣自11月中升破7.1兑1美元後，離岸價今日盤中見到7.0287，續寫14個月新高，正緩步往7元整數關卡邁進；韓元則是延續下半年以來貶值走勢，下午最低見到1481.64，再度破底，並逼近金融海嘯低點。日圓方面，市場認為日本央行升息利多已反映，匯價呈現利多出盡走勢。

新台幣匯價在上週因股市修正，外資調節部位，匯出熱錢，使單週重貶逾3角，不過初步在31.5元價位獲得支撐，後續能否持續止跌回升，關鍵還是在外資熱錢流向以及美元走勢。

在超級央行週結束後，市場焦點轉向聯準會主席提名人選以及美國本週將公布的第三季國內生產毛額（GDP）、消費者信心指數等經濟數據，另外，日本央行總裁植田和男本週將有公開演說，外界亦高度關切其是否進一步釋出未來升息方向的相關訊號。

