進軍綠色生活用品市場！麗升能源創「日光舍」自有品牌。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為多角化經營，並協助合作農戶創造收益，麗升能源（8087）宣佈創立「日光舍」自有品牌，首波主打以友善純淨種植的香草籽為原料製成的洗沐禮盒，鎖定即將到來的年節送禮市場，打造結合綠能與農業的「綠色加值鏈」；麗升指出，「日光舍」系列產品，是公司從單純的能源供應商，轉型為綠色供應鏈建構者的重要里程碑，除透過農電共生，為農戶創造穩定收益，希冀透過「日光舍」系列產品，打開食品以外的用途，讓農電商品成為生活日常消費品。

日前麗升已透過「Green Gifting」綠電伴手禮的概念，成功與知名日系甜點店PINEDE聯名推出香草瑪德蓮禮盒、去年也推出「Scentergy綠能香草手工皂」，首波「日光舍」系列產品主要原料皆來自農電共生園區純淨栽培之無農藥的香莢蘭（即香草），經過採收、萃取原料，搭配其他原料調製而成，「日光舍」未來將持續推出相關新品，鼓勵企業選擇農電共生產品，以彰顯企業在ESG上的承諾。

麗升指出，「以農為本、綠能加值、永續經營」是麗升成立以來貫徹的營運理念，全新綠色自有品牌「日光舍」，是麗升打造綠色加值鏈，從能源開發商角色，轉換為綠色價值鏈創造者的重要里程碑，此一品牌的戰略核心，就是將綠電、作物與地方產業的價值，轉化成能走進日常生活的高附加價值生活用品，讓綠色消費成為生活態度，並透過農技輔導、通路佈建、品牌銷售等方式，讓麗升的營運觸角跨出綠能，成為具有一站式服務的綠色供應鏈構建者。

