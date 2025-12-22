「小七」有壓力了！日本數千家全家超商將設「抓娃娃機」滿足外國遊客需求

全家便利商店的抓娃娃機已在部分門市亮相，其尺寸比日本專業遊戲廳安裝的全尺寸機器要小。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日本全家便利商店數千家分店將設置抓娃娃機！全家便利商店宣布計畫大力拓展店內抓娃娃機和投幣式電子遊戲。此舉是全家便利商店調整門市空間利用方式的一部分。

像這樣的小型抓娃娃機在購物中心和旅遊景點很常見，而全家便利商店表示，決定在其門市增加更多抓娃娃機的部分原因是滿足入境外國遊客的需求，許多外國遊客都將玩抓娃娃機列為他們在日本旅行期間想要體驗的酷炫活動之一。

請繼續往下閱讀...

去年，全家宣布將逐步取消許多門市的堂食區域，並在今年春季停止在數千家門市銷售紙本雜誌。同時，全家希望除了食物、飲料和日常用品外，門市還能提供一些吸引顧客的趣味理由，而抓娃娃機就是他們想到的方案之一。

全家便利商店的抓娃娃機已在部分門市亮相，其尺寸比日本專業遊戲廳安裝的全尺寸機器要小。這些更緊湊的機器可以堆疊放置，讓經營者能夠在不佔用過多空間的情況下，提供更多種類的獎品。

全家便利商店表示，決定在其門市增加更多抓娃娃機的部分原因是滿足入境外國遊客的需求。（取自網路）

全家便利商店表示，他們計劃增設抓娃娃機的門市大多位於大城市的市中心區域，這些區域更有可能吸引大量外國遊客。

全家便利商店也表示，他們希望在郊區也增設抓娃娃機，以吸引更多帶小孩的家庭。由於目標客戶是遊客和兒童，而非專業的抓娃娃機愛好者，因此每次遊戲的價格將控制在100日圓左右（台幣20元）。

除了抓娃娃機，全家便利商店也計畫在部分門市安裝「寶可夢好友」（Pokémon Frienda）街機遊戲機。

全家便利商店目前的計畫是將抓娃娃機推廣到旗下5000家門市，約佔日本門市總數的三分之一。鑑於競爭對手羅森便利商店最近也開始涉足抓娃娃機領域，7-Eleven是否也會很快跟進，值得關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法